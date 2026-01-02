Calendario CAT del personal de apoyo de PPIH de Arabia Saudita pospuesto hasta el 4 de enero de 2026

Jacarta – Ministerio de Hajj y Umrah (Ministerio del Hayy) transmitió una actualización sobre el cronograma para la implementación de la Prueba Asistida por Computadora (CAT) para el personal de apoyo del Comité Organizador del Hajj de Arabia Saudita (PPIH) para estudiantes de Medio Oriente.

Según la información oficial presentada a través de la cuenta del Ministerio de Haj, el calendario del CAT que originalmente estaba previsto para el 2 de enero de 2026 ha sufrido ajustes. La prueba ahora ha sido reprogramada para el 4 de enero de 2026.

«El calendario que originalmente estaba previsto para el 2 de enero de 2026, se ha pospuesto al 4 de enero de 2026», explicó el Ministerio del Haj en su cuenta de Instagram, citado por VIVA, Yakarta, el viernes (1/2/2026).

Este ajuste de horario se realizó porque la oficina local de la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) solo pudo volver a estar activa y operativa en esa fecha. Por lo tanto, todas las etapas de la implementación CAT se ajustan a la preparación operativa en el campo.

El Ministerio del Haj hizo un llamamiento a todos los participantes, especialmente a los estudiantes de Oriente Medio que participaron en la selección del personal de apoyo. PPIH Arabia Sauditaa seguir monitoreando la información oficial para no perdernos la próxima actualización.

Toda la información más reciente sobre la selección de oficiales y personal de apoyo del Hajj se transmite a través de los canales oficiales del Ministerio del Hajj como una forma de transparencia y certeza de la información para los participantes.