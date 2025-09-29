Caleb Williams reacciona a Maxx Crosby después de que Bears venció a Raiders

Las Vegas Raiders‘Maxx Crosby hizo todo lo posible para hacer Bears de Chicago El mariscal de campo Caleb Williams incómodo. Además, el corredor de pases Star incluso aseguró una intercepción como parte de sus esfuerzos.

No obstante, los Raiders no lograron una victoria en un juego decepcionante, perdiendo 25-24 ante los Bears el 28 de septiembre en el Allegiant Stadium después de que un gol de campo bloqueado selló su destino.

A pesar de escapar de Las Vegas con una victoria, Williams compartió su respeto por Crosby. Además, la estrella de los Bears notó dónde pone a los Raiders destacados en términos de los corredores de pase que enfrentó en su carrera.

«Creo que los chicos hicieron un gran trabajo a Sea honesto » Dijo Williams discurso a los medios después del Ositos ganar. «Obtuvieron un jugador infernal allí. Probablemente sea el mejor jugador con el que he jugado hasta ahora en mi carrera. Como dije, obtuvieron un gran jugador. Entendiendo eso próximo En el juego, intenté sacar la pelota lo más rápido posible y llevarla a mis muchachos.

«Creo que puedo hacer un mejor trabajo de eso temprano en el juego, poner a todos en ritmo. Eso es parte de eso, pero al final del día, eso es lo que sucedió. Tenemos algunos muchachos allí, es su primera vez que jugamos y se adaptan, especialmente un tipo así, e hicieron un trabajo infernal. Estoy orgulloso de los muchachos, especialmente la forma en que nos quedamos con el fin de un tipo de día».

Maxx Crosby reacciona ante la pérdida de los Raiders ante los Bears

Incluso con el veterano Geno Smith luchando, la defensa de los Raiders los mantuvo en él, con Crosby liderando la carga y interrumpiendo constantemente la ofensiva de los Bears. Aún así, su impacto no fue suficiente para asegurar una victoria, y fue visiblemente emocional después.

«Estamos muy cerca», dijo Crosby después de la derrota ante los Bears (H/T Vegas Sports hoy). «Estamos allí, llegamos a la última jugada. Tenemos que encontrar una manera de no hacerlo tan difícil para nosotros mismos. ¿Sabes a qué me refiero? Es lo único que podemos hacer. Hurtes, apesta. Odio perder. Todos en este vestuario están perdiendo, así que tenemos que encontrar formas de ganar».

La estrella de los Raiders, Maxx Crosby, emite autocrítica

Las Vegas regaló el balón cuatro veces, tres intercepciones y un balón suelto perdido, mientras que Chicago solo tenía una intercepción. Por eso Crosby es Poner la culpa Él mismo, frustrado porque no podía crear más conclusiones para detener las unidades de los Bears y equilibrar los errores ofensivos de los Raiders.

«Trabajo en tratar de quitar la pelota todos los días», agregó Crosby. «Es literalmente lo que hago durante todo el año. Sé que un par de ellos han sido llevados este año para mí por alguna extraña razón, pero finalmente conseguir uno fue bueno. Podría haber tenido un par más hoy también. Siempre espacio para mejorar y definitivamente seguir trabajando para mejorar».

Las Vegas abrió la temporada con una victoria de la semana 1, pero las cosas se han desentrañado desde entonces con tres derrotas consecutivas. Ahora sentados en 1-3, salen a la carretera para enfrentarse a un Colts de Indianápolis Escuadrón que también está buscando recuperarse después de una derrota de la semana 4. Ambas partes tendrán hambre de volver a la pista.