Caleb Williams criticó como ‘respaldo- calidad cuando está fuera de lugar

El Bears de Chicago sufrió una derrota cruel casi registrada contra los rivales de la división, el Vikingos de Minnesota; Después de liderar casi todo el juego, los Bears entregaron la ventaja con poco menos de 10 minutos para el último cuarto, después de haber concedido 14 puntos sin respuesta, facilitados por touchdowns consecutivos de los Vikings.

Aunque el mariscal de campo de la franquicia, Caleb Williams logró un touchdown tardío para mantener el puntaje dentro del rango de un gol de campo, fue muy poco tarde, demasiado tarde para Chicago, que comenzó 0-1.

Caleb comenzó con fuerza mientras jugaba en el guión, yendo 10/10 para comenzar el juego. Sin embargo, a medida que el juego continuó, particularmente en el cuarto trimestre, su consistencia y precisión comenzaron a disminuir, y el equipo luchó continuamente ofensivamente.

Y Colin Cowherd de Fox Sports, en su omnipresente espectáculo, «The Herd», apuntó a la selección general #1 el martes por la mañana, llamando a sus estadísticas de juego, después del primer viaje ofensivo del juego: el nivel de mariscal de campo «Backup».

Caleb Williams reprendió por un bajo rendimiento después del primer viaje

«En el primer camino, Caleb Williams fue 6/6 con 102 calificación de pasador», dijo Cowherd el martes, la mañana después del juego, «el resto del juego completó el 50% (15/29) y una calificación de pasador en los años 70, eso es un respaldo en el NFL«.

La dicotomía entre el juego inicial de Williams y el desempeño posterior, según el anfitrión de Sports-Talk de mucho tiempo, se reduce a la incapacidad de funcionar a un alto nivel en las jugadas no escrita.

“Mi comida para llevar: cuanto más se hizo calebs Williams de los Bears, peor se puso … Caleb en el guión: velocidad, potencia, puede moverse. En el guión, se veía cómodo, atrevido y bueno.

Pero esa entrada de apertura en el tercer cuarto, se podía ver a Ben Johnson, que estaba visiblemente frustrado por su [Caleb’s] falta de precisión. También hubo cuatro falsos comienzos, 12 penalizaciones totales de Chicago: ocho en la ofensiva. Y faltaba mucho con los receptores abiertos «.

¿Cómo se compara la Semana 1 de Caleb Williams con McCarthy’s?

Cowherd contrasta el comienzo rápido de Williams que finalmente se ha esforzado, con Minnesota QB, JJ McCarthyquien comenzó mal, pero lo activó cuando las cosas más importaban en el último cuarto del juego.

«JJ McCarthy en los primeros tres cuartos, sin ocho. Una calificación de 34 pasadores, parecía aterradora. En el cuarto trimestre 6/8, 101 calificación de pasador … cuanto más JJ McCarthy podía jugar fútbol suelto e intuitivo, mejor se volvió».

McCarthy obtuvo la victoria el lunes, pero ambos son casos muy diferentes entre sí, a pesar de que ambos salen de la primera ronda del mismo draft en abril de 2024.

Este fue el primer inicio de la temporada regular de McCarthy para el 18 de Williams, pero el ex hombre de Michigan parecía tan compuesto como cualquier veterano experimentado cuando llegó el tiempo de crujido en el juego. Parte de eso podría haber sido el personal fuerte a su alrededor, y el entrenador en jefe Kevin O’Connell ya se estableció dentro del nivel superior de los entrenamientos ofensivos en la NFL.

Un juego no definirá la temporada crucial de segundo año de la estrella de la USC; Y el talento de su brazo estaba completamente en exhibición para que todos lo vieran durante todo el juego, especialmente cuando se enfrentó al brazo más débil de McCarthy.

Pero este no será el comienzo que Ben Johnson ni los Bears esperaban en la Semana 1.