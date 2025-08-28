Caleb Williams Connection tiene excavadores entusiasmados con Colston Loveland

Han pasado 64 años desde Bears de Chicago El novato Mike Ditka se convirtió en el primer ala cerrada en la historia de la NFL en registrar 1,000 yardas de recepción en una sola temporada. No menciono esta pepita estadística anticuada para sugerir esa décima selección general Colston Loveland seguirá en DA Coach’s Pasos esta temporada y descifrar la marca de 1,000 yardas, pero todas las indicaciones son que a tiempo, Loveland podría ser el próximo ala cerrada de los Bears para alcanzar este impresionante total.

En la pretemporada, Colston Loveland obtuvo solo cuatro recepciones para 34 yardas. No estamos hablando de un chico que fue uno de los tradicional destacados de la pretemporada. Pero hay una suavidad con la que opera Loveland, tanto en el campo como en en la cabina de karaoke – Eso es evidente en el momento en que lo ves en su elemento. Y por los sonidos, los Bears son conscientes de lo que tienen en el antiguo Wolverine de Michigan.

«Loveland es el tipo cuyo nombre aparece cada vez que le pregunto a alguien sobre Bears Camp», ESPN Insider Y Graziano escribe. «Es amigable con el mariscal de campo. Es grande y rápido. Está pulido en su ruta corriendo. Estaba sano al comenzar el campamento de entrenamiento, por lo que avanzó rápidamente una vez que agosto se puso en marcha. Y su conexión con el quarterback Caleb Williams se dice que ya es excepcional «.

Además, Nick Baumgardner de la atlética señaló que el bloqueo de Loveland – Un signo de interrogación cuando llegó a la NFL – ha sido mejor de lo esperado, y también hace un punto clave … Dado el historial de Ben Johnson de utilizar dos sets de ala cerrada y mover sus alas cerradas alrededor de la formación en sus tres temporadas como coordinador ofensivo en Detroit, Loveland podría esperar una gran participación objetivo además de un aumento en el aumento de la puerta.

Bears listo para apoyarse en 12 personal

Aunque comenzamos esto con una comparación con Iron Mike, la compensación más lógica de Loveland probablemente sería Soy laporta. Laporta fue atacada a la asombrosa 120 veces como novato, y terminó su primera temporada de la NFL con 89 recepciones para 889 yardas y 10 touchdowns. Ayuda a que Laporta y Loveland tengan un conjunto de habilidades similar, y aún más, el mismo jugador de juego que parece tener afinidad por mantener dos alas cerradas en el campo.

«Creo que 12 (personal) te ofrece muchas opciones, particularmente cuando tienes alas cerradas atléticas que aún pueden bloquear», Ben Johnson dijo A principios de este mes, según Courtney Cronin de ESPN. «Puede alinearse en 11 personas (1 RB, 1 TE, 3 WR) y extenderlos, o puede condensarse en Down y jugar Big-Boy Ball. Es por eso que creo que es un desafío, hoy y edad, si tiene a los muchachos para defender».

En 2024, los Leones operaron con al menos dos alas cerradas en el campo en más de un tercio de sus instantáneas ofensivas. En esas jugadas, los Leones se clasificaron entre los diez primeros en la EPA de pases y apresurados. No me sorprendería si trotara estos looks con aún más regularidad en Chicago.

El otro ala cerrada que tiene en cuenta esta ecuación es AgricultorUna opción confiable de sexto año que establece máximos de carrera en recepciones (73) y yardas (719) en 2023. Aquellos que esperan que Kmet sea rápidamente descartado de la ofensiva de Ben Johnson terminarán siendo confundidos, pero dicho esto, nadie lo confundirá como el cazador de pases superior a su compañero de equipo de Rookie.

Colston Loveland ganando confianza de los compañeros de equipo de los Bears

Colston Loveland no tardó mucho en comenzar a obtener críticas raves de sus compañeros de equipo de los Bears. Solo un poco más de una semana en el campo de entrenamiento, Caleb Williams ya estaba promocionando su arma más nueva.

«Es inteligente, sabe lo que está haciendo» Williams dijo el 30 de julioSegún Patrick Finley del Chicago Sun-Times. «Es un gato joven, así que habrá algunos errores, tal vez la colocación de la mano. Pero cuando la pelota sube, tengo toda la fe en él».

Incluso en el otro lado de la pelota, era evidente de inmediato que Ryan Poles se había puesto una estrella en la creación con la décima selección general.

«Poder crear desajustes en apoyadores, poder crear desajustes en el DBS que está cubriendo [him]Quiero decir, creo que eso será útil para nosotros «, apoyador Tremaine edmunds agregado. «Solo tener a alguien que pueda hacer eso, alguien que pueda separarse, alguien que pueda abrirse y solo ser una manta de seguridad para el mariscal de campo, hombre. Un ala cerrada es el mejor amigo de un mariscal de campo, ya sabes».

Los fanáticos de los Bears solo pueden esperar.