El mejor ganador del actor de Cannes Caleb Landry Jones («Nitram»), actor nominado a Emmy Peter Sarsgaard («Memoria») y actor nominado al Oscar Andrea Riseborough («To Leslie») están listos para protagonizar Michael Almereyda‘s («Hamlet»), una adaptación de la novela más venta de Don Delillo, la novela más vendido «Zero K». La principal etiqueta brasileña de Rodrigo Teixeira Características de RT («Todavía estoy aquí») Y el Keep Your Head de Anthony Katagas producirá, con un tiroteo programado para comenzar a principios de 2026 en São Paulo, Brasil.

«Zero K», que marca la cuarta colaboración entre Teixeira y Katagas, sigue a un hombre joven atraído a los diseños de su padre billonario tecnológico, aterrizando en un remoto complejo del desierto donde los ricos buscan extender los límites humanos a través de la criona y la ciencia radical. La mujer que ata a estos dos hombres separados se somete al proyecto con emociones mixtas, ya que todos enfrentan desafíos que vinculan el amor, la vida y la muerte.

UTA Independent Film Group representará las ventas de América del Norte, con películas de hereje que supervisan las ventas internacionales. Andrea Riseborough sirve como productor ejecutivo. Almereyda se reúne con Sarsgaard, su estrella en «Experimenter» y el director de fotografía Sean Price Williams («Good Time»), quien filmó sus películas «Marjorie Prime» y «Tesla». Williams recientemente colaboró ​​con Landry Jones en la «cosecha» de Athina Rachel Tsangari.

El director estadounidense Almereyda tiene una carrera que abarca más de un cuarto de siglo, después de haber trabajado con nombres importantes como Ethan Hawke en el «Marjorie Prime» ganador de Sundance. Después de 30 años, su clásico de vampiros de culto «Nadja», producido por el fallecido autor David Lynch, pronto regresará a los cines con un recorte de director 4K después de estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

«Me siento afortunado de haber reunido un elenco tan distintivo y magistral, y reunirse con Peter y Sean», dijo Almereyda. «El libro de DeLillo captura una mezcla particular de realismo y lógica de los sueños, asombro y temor, y estamos ansiosos por traducir esto en una película».

Además de «Zero K», las características de RT de Teixeira continúan en un horario ocupado después de una victoria en el Oscar para la historia de Walter Salles «Estoy aquí» a principios de año.

La etiqueta se está preparando actualmente para dispararle a «Glaxo» de Benjamín Naishtat, en preproducción en «La Perra» de Dominga Sotomayor («El año de la tormenta eterna») y acaba de envolver la producción sobre «Paper Tiger» de James Gray, protagonizada por dos veces el nomineado de Oscar Scarlett Johansson y Miles Teller.

Las características de RT también se encuentran en la postproducción del «lobos» de Rami Kodeih, inspirado en el colapso de la vida real del sistema bancario del Líbano en 2019. La compañía brasileña también está detrás de los principales éxitos independientes como «Call Me By Your Name» de Luca Guadagnino y «Frances Ha» de Noah Baumbach.

La adquisición de los derechos cinematográficos de «Zero K» fue negociado por Bethany Haynes en Sloss Eckhouse Dasti Haynes Lawco LLP y Renée Frigo de Oak Street Pictures, con Amy Schiffman trabajando en nombre de Don Delillo.