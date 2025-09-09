Caldera Toba regresó a la Tarjeta Green de la UNESCO, el gobernador Bobby Nasution invitó a mantenerse en guardia juntos

VIVA – Caldera Lago de toba Volver para obtener el estado de una tarjeta verde (tarjeta verde) de UNESCO. Esto se logró después de un esfuerzo conjunto en llevar a cabo recomendaciones de la UNESCO.

Sin embargo, la tarea no se detiene allí. Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Invitar a todas las partes a continuar manteniendo el lago Toba juntos.

«Nuestra tarea es proteger, es un legado de Dios, no podemos hacerlo, pero podemos cuidarla», dijo Bobby, dijo a los periodistas en Medan, el martes (9/9/2025).

Bobby también agradeció a todas las fiestas en un esfuerzo por obtener la tarjeta verde UNESCO. Según él, este éxito es el trabajo duro de todas las partes.

«Gracias a todas las partes interesadas, los regentes y los equipos de trabajo que habían estado luchando ayer para preparar y mejorar lo que se había convertido en las notas de la UNESCO», dijo Bobby.

Caldera Toba nuevamente obtuvo una tarjeta verde anunciada en la 11ª Sesión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Global Geopark Network (GGN) en Kutralkura, Región de La Araucania, Chile, sábado (6/9/2025) Hora local. El juicio se celebró desde el 5 de septiembre de 2025. Durante la sesión, Indonesia logró mantener tres geopark, a saber, Caldera Taba, Ciletuh – Pelabuhan Ratu y Rinjani.

«Simbólicamente se enviará en diferentes momentos», dijo Bobby.

La tarjeta verde es la evaluación más alta en la membresía de GGN. Con ese estado, Caldera Toba tiene derecho a mantener el estado de la UNESCO Global Geopark (UGGP) durante los próximos cuatro años. Esta tarjeta también es un indicador del estándar de gestión que se cumple según el protocolo UGGP. Cada miembro de UGGP será revalificado cada cuatro años para evaluar su gestión.

El proceso de revalidación de la caldera de Toba se llevó a cabo del 21 al 25 de julio de 2025. La evaluación fue realizada por el asesor de la UNESCO, el Dr. Jeon Yongmun, y el Prof. José Brilha, quienes llegaron a cada geosis de caldera de Toba.