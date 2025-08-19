Calder esperanzado Matthew Savoie podría despertar las esperanzas del título de Edmonton

Cuando los escritores de hockey dejaron su lista de Los principales candidatos a través de la división del Pacífico, la elección para el Edmonton Oilers Puede haber vuelto algunas cabezas: Matthew Savoie.

Algunos lo considerarían una elección audaz. Los Oilers están cargados de veteranos, cicatrices de playoffs y una mentalidad de ganar ahora. A apostar a un novato de 21 años para abrirse paso en ese entorno no es convencional.

Pero cava un poco más y la idea de que Savoie no solo podía forjar un papel, sino que incluso empuja hacia la conversación del Trofeo CalderComienza a sentirse mucho menos descabellado. Este es un jugador que no ha hecho nada más que producir en todos los niveles, y las circunstancias en Edmonton finalmente podrían darle la pista para hacerlo en la etapa de la NHL.

Matthew Savoie impresiona con Speed & Production

El camino de Savoie ha sido de una escalada constante.

Redactado noveno en general por el Buffalo Sabres En 2022, forjó la liga de hockey occidental con el Winnipeg Ice, liderando a todos los novatos con 90 puntos en su año de draft y siguiéndolo con una campaña de 95 puntos en 62 juegos en 2022-23. Savoie no era solo un jugador de habilidades: era un conductor de ritmo, un problema de turno de cambio para las defensas, combinando la visión con tenacidad a pesar de su cuadro de 5-9.

Savoie vio tiempo con cinco equipos separados durante la temporada 2023-24, que incluye un período de un juego con los Sabres, y luego fue cambiado a Edmonton por Ryan McLeod y Tyler Tullio el 5 de julio de 2024. Fue entonces cuando Savoie Encontré su equilibrio en el ahl Con los cóndores de Bakersfield en 2024-25, registrando 54 puntos en 66 juegos.

Fue una de las mejores 20 temporadas en los 10 años que Bakersfield ha servido como la principal afiliada de las ligas menores de los Oilers, pero no fue solo la producción, fue la velocidad. Los entrenadores y compañeros de equipo se entusiasmaron con su capacidad para impulsar el ritmo, y ese siempre ha sido el punto de entrada más obvio de Edmonton para él.

Los Oilers no entregan los seis minutos más fáciles, no con Connor McDavid, Leon Draisaitl, Zach Hyman y Ryan Nugent-Hopkins todavía en la mezcla. Pero mira más de cerca, y las alas no están en piedra. Edmonton hizo un cambio consciente este verano hacia la velocidad y la habilidad en los flancos, una dirección que abre un carril para Savoie.

Entrenador en jefe Kris Knoblauch insinuó tanto A principios de este verano, diciéndole a Oilers Media que Savoie y su compañero joven Isaac Howard tienen la oportunidad de jugar papeles reales esta temporada. La base de fanáticos de los Oilers ya está zumbando.

«Smurf City», The Edmonton Journal lo llamóAl señalar cuán pequeño se ha vuelto el grupo de extremo del club con jugadores como Savoie en la tubería. Pero en la NHL de hoy, los jugadores más pequeños que patinan como Savoie pueden prosperar si se implementan correctamente. Los Oilers creen que el juego moderno recompensa el ritmo y la creatividad más que la fuerza bruta, y esa filosofía juega directamente en la timonera de Savoie.

Matthew Savoie podría tener la oportunidad de tener éxito con Oilers

Lo que hace que Savoie sea intrigante no es solo su talento, sino el escenario en el que está pisando. Los aspirantes de Calder en los clubes de reconstrucción pueden acumular el tiempo de hielo, pero a menudo se desvanecen del centro de atención. Savoie, si se queda en Edmonton, jugará junto a McDavid y Draisaitl todas las noches. Eso significa minutos protegidos, enfrentamientos favorables y muchos toques de zona ofensiva. Si hace clic en una línea de puntuación secundaria o se encuentra montando una escopeta con una superestrella, sus números podrían globos rápidamente.

Los escritores de hockey lo llamaron el principal candidato de Edmonton por una buena razón. Es una combinación perfecta de preparación, habilidad y oportunidad. Y los votantes de Calder a menudo recompensan a los novatos que prosperan en minutos significativos en los equipos contendientes, el tipo de impacto que se siente más grande porque contribuye directamente a las victorias.

Matthew Savoie no es un bloqueo para dominar la puerta. Tendrá que ganar un trabajo en el campamento, adaptarse al tamaño y la velocidad de la NHL, y demostrar su confiabilidad defensiva. Pero su historial dice que encontrará una manera. Está producido en junior. Está producido en el AHL. Ha mostrado la resistencia de recuperarse de los desafíos y el impulso para forzar su camino en conversaciones en las que aún no debía estar.

Si lo vuelve a hacer este otoño, los Oilers pueden no solo tener su jugador de ruptura, pueden tener un contendiente de Calder. Y para una franquicia que busca cada ventaja posible en una ventana de la copa estrechada, ese es el tipo de historia que podría cambiar la temporada.