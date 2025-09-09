VIVA – Arabia Saudita Cuanto más cerca de mantener los Juegos de Solidaridad Islámica 2025. Solo quedan 60 días a la apertura, Riad ahora se está preparando para dar la bienvenida a miles atletaOficial, a la audiencia de todo el mundo islámico.

Este prestigioso evento múltiple tendrá lugar del 7 al 21 del 1 de noviembre de 2025. La sexta edición de los Juegos de Solidaridad Islámica esta vez presenta 57 países participantes listos para luchar en 23 deportes en el lugar estándar internacional en la capital de Saudita Arabia.

Como la tercera fiesta deportiva más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos y los Juegos Asiáticos, los Juegos de Solidaridad Islámica jugaron un papel importante para reunir a los atletas de élite de los países de mayoría musulmana.

Arabia Saudita en sí no es la primera vez que es el anfitrión. El estado petrolero una vez celebró la edición inaugural en 2005. Desde entonces, los sauditas continuaron confirmando su posición como el centro de eventos deportivos internacionales, especialmente en el Medio Oriente.

El jefe del comité organizador más alto, el Príncipe Fahad bin Jalawi, confirmó la plena preparación de su país para dar la bienvenida a este gran evento.

«Arabia Saudita está muy alentada para dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de 57 países. Este evento refleja el compromiso del estado con la unidad del mundo islámico y proporciona la mejor plataforma para que los atletas compitan, establezcan relaciones e inspire a las generaciones futuras», dijo.

Lista de sucursales deportivas

Un total de 23 deportes serán disputados en Riad. Curiosamente, hay dos sucursales para atletas discapacitados (PARA), así como una serie de nuevos debuts, incluidas las carreras de camellos y los deportes electrónicos.

Los deportes que están disputados incluyen: balonmano, 3×3 baloncesto, natación, esgrima, atletismo, muay tailandés, taekwondo, voleibol, fútbolico, boxeo, judo, karate, lucha libre, wushu, levantamiento de pesas, dathlon, ecuestrian, table tennis, jiu-jitsu, e eSports and Camel acarring. Para las ramas para, hay pesados ​​ascensores y atletismo.

Lugar de partidos

Se llevarán a cabo varios partidos en varios lugares principales, como la Universidad de Potri Nourah (Atlete Village), Boulevard City, el Complejo Olímpico Príncipe Faisal bin Fahd, Al Janadriyah y el Príncipe Faisal Bin Fahd Stadium (Al Malaz).

Historia y mapa de la fuerza

Desde que se celebró por primera vez en 2005, los Juegos de Solidaridad Islámica dieron a luz a muchos registros de logros. Türkiye sigue siendo el país más exitoso con 237 oro de un total de 643 medallas. Irán está en segundo lugar con 118 oro, seguido de Azerbaiyán con 114 oro.

Uzbekistán ocupa el cuarto lugar con 66 oro, mientras que Indonesia constantemente ingresó a los cinco primeros con un puntaje de 56 oro. Egipto y Marruecos están reuniendo 146 medallas, pero Egipto es superior con 46 oro en comparación con Marruecos que ganó 40.

Kazajstán tiene 42 oro, entonces el anfitrión de Arabia Saudita es noveno con 37 oro de 111 medallas. Malasia cerró la lista de los 10 mejores con una colección de 33 oro y 97 medallas en su conjunto.