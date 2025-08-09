Calculando el costo de propiedad de Wuling New Air EV, Electric Cars Pocket Frieny!

Yakarta, Viva – Al ingresar a la era de la electrificación, Wuling New Air EV está presente como una de las soluciones a la movilidad ecológica con costos de propiedad asequible.

Leer también: Lista completa de automóviles eléctricos bajo RP. 200 millones con una característica principal



Este automóvil eléctrico dimensionado compacto está diseñado para responder las necesidades de los usuarios urbanos, incluidos aquellos que primero cambian a vehículos eléctricos.

Eficiente en consumo de energía

La principal atracción de Wuling New Air EV es su eficiencia operativa. Según los datos oficiales de Wuling, el consumo de energía para la variante de 300 km es de 26.7 kWh, que si se multiplica por una tarifa de electricidad doméstica de Rp1,699.53 por kWh, solo produce una tarifa de RP 45,377 por 300 kilómetros.

Leer también: Cuatro automóviles eléctricos RP100 millones que muestran en Giias 2025



En cuanto a la variante de 200 km, el consumo de energía es de 17.3 kWh, o alrededor de RP. 29,401 para tomar 200 kilómetros. Equipado con fácil sistema de carga en el hogar, el propietario del nuevo Air EV puede realizar una carga en el hogar con la condición principal de un mínimo de 2,200 vatios de capacidad de electricidad.



Wuling Air Ev Lite Long Range

Leer también: Wuling Electric Cars Los resultados de la personalización del consumidor también animaron el stand de Wuling Giias 2025



Esta cifra hace que el nuevo Air EV sea uno de los costos operativos más baratos de su clase, especialmente en comparación con los vehículos con motor de gasolina.

Mantenimiento económico a largo plazo

No solo ahorra en el consumo de energía, Wuling Air EV también ofrece costos de mantenimiento regulares.

En un período de cinco años o 100,000 kilómetros, los costos totales de mantenimiento, incluidas las piezas y servicios de repuestos, solo alcanzaron alrededor de RP. 3 millones. Incluso hasta los primeros 50,000 kilómetros, el propietario no está acusado de servicios de servicio.

El extenso programa de mantenimiento gratuito incluye servicios periódicos 16 veces, con la garantía de componentes principales de vehículos eléctricos (baterías, motores de conducción y unidades de control de motor) para la vida, lo que hace que Wuling sea pionero en proporcionar garantías integrales en Indonesia.

Adecuado para nuevos usuarios

Con precios que comienzan desde RP. 184 millones para la variante Lite de 200 km a RP. 252 millones para la variante PRO de 300 km (OTR Yakarta después de los incentivos), Wuling New Air EV se dirige al primer segmento de usuario de EV que quiere un vehículo práctico, seguro y elegante.

Su diseño compacto hace que el nuevo Air EV sea fácil de maniobrar en calles estrechas y estacionarse en espacios limitados. El interior presenta un matiz típico indonesio a través del tema «Tamarind Sunset» que se inspiró en Tamarind.

Las características modernas como el selector de engranajes rotativos, EPB y el comando de voz en Indonesia a través del viento también se suman a la comodidad de la conducción.

Además, para los usuarios de variantes Pro, las instalaciones gratuitas de carga en el hogar están disponibles con una pila de carga de CA de 7kW, lo que respalda la facilidad de recarga en el hogar.

Inversión racional a largo plazo

Con una baja combinación de costos operativos, garantía larga y conveniencia de uso, Wuling New Air EV es una opción lógica y económica para las personas que desean tener un automóvil eléctrico sin tener que preocuparse por el mantenimiento o los costos ocultos.