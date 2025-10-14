Cak Imin revela que muchos internados islámicos no quieren aceptar ayuda, incluido el internado islámico Gus Dur

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin pedido gobierno local Proactivo al dar alivio el internado islámico (internado).

Sin embargo, Cak Imin reveló que muchos internados islámicos no quieren aceptar ayuda. Uno de ellos, el internado islámico de Abdurrahman Wahid (Gus duro).

«Los internados islámicos experimentan varios desafíos, incluso varias dificultades que no son fáciles. Una de las cosas únicas de los internados islámicos es que, además de ser independientes y ni siquiera recibir asistencia del gobierno debido a su alcance, también hay aquellos que son principios de internados islámicos que no quieren ayuda», dijo Cak Imin en la Oficina del Ministerio de Coordinación del Primer Ministro, en el centro de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

«Los internados islámicos de Gus Dur hasta el día de hoy, que están en todas partes, pertenecen a Gus Dur, incluso cuando Gus Dur era presidente nunca quiso aceptar ayuda del gobierno», continuó.

Cak Imin dijo que las decisiones independientes son exclusivas de los internados islámicos. En esta condición, la presencia proactiva del gobierno, especialmente de los gobiernos regionales, se vuelve muy importante.

«Este es un ejemplo de la singularidad de los internados islámicos, de que casi hoy todavía hay muchas personas que quieren ser independientes. Pero en medio de este deseo de ser independientes, es muy importante que todos nosotros, el gobierno, especialmente los gobiernos regionales, seamos más proactivos. Si el Ministro del Interior dijo antes, tal vez somos reacios a preocuparnos, lo que deberíamos preocuparnos más es los niños que correrán peligro si no intervenimos para superar la amenaza de esto. peligro», afirmó.

Dijo que había tres criterios para los internados islámicos que podrían recibir asistencia. Entre ellos se incluyen internados islámicos vulnerables, cuyo número de estudiantes supera los 1.000 y aquellos que no pueden permitirse seguir construyendo.

«He leído la circular que emitimos y la dada por el Ministro de Obras Públicas, quienes recibirán asistencia prioritaria del presidente son los que son vulnerables. El segundo, para la primera prioridad, el número de estudiantes supera las mil personas y el tercero, aquellos que realmente no pueden permitirse continuar con la construcción. Esta es la presencia del gobierno», dijo Cak Imin.

«Y en mi opinión, el Presidente no sólo quiere esas condiciones, todos serán ayudados si esas son las condiciones propuestas por el Ministro de Obras Públicas, es comprensible que haya cálculos presupuestarios y demás, pero el Presidente quiere que todos sean ayudados», añadió.