Cak Imin revela dos estrategias para romper la cadena de pobreza en Indonesia

Jacarta – El gobierno del presidente indonesio Prabowo Subianto enfatizó dos estrategias principales para el alivio pobreza concretamente mediante el fortalecimiento del sector educación y empoderamiento comunitario. Gobierno También preparó una serie de esfuerzos para implementar esta estrategia.

«Uno de los puntos importantes (en las ratas) es seguir creando reducción de la pobreza rompiendo la cadena a través de dos esquemas estratégicos», dijo el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), después de una reunión limitada en el Palacio de Estado de Yakarta, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

En el primer plan, Cak Imin explicó que una de las cosas concretas que el gobierno había hecho en el aspecto educativo era el desarrollo. Escuela Gente.

«Consolidar la educación es una parte integral de la superación del desempleo y de los desafíos del mundo del trabajo en el futuro», afirmó.

A continuación, en el segundo esquema, el esfuerzo por romper la cadena de la pobreza se realiza a través del empoderamiento de la comunidad, es decir, aumentando la capacitación o educación vocacional. El gobierno espera que los alumnos de secundaria y de formación profesional puedan incorporarse más rápidamente al mercado laboral.

«Alentamos a los alumnos de secundaria y de formación profesional a integrarse más rápidamente en el mundo laboral, tanto en el país como en el extranjero», afirmó Cak Imin.

Cak Imin explicó que el gobierno involucraría a centros de capacitación laboral privados y de propiedad estatal para mejorar las habilidades de los candidatos. empleado.

En ese sentido, dijo, el Presidente ordenó la revitalización de las escuelas vocacionales y ordenó que el currículo educativo nacional se oriente a la preparación para el mundo del trabajo.

«El presidente también pidió que, además del indonesio, las lenguas extranjeras como el inglés o el árabe sean obligatorias en las escuelas», afirmó.

El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, añadió que Prabowo quiere que la educación sea una prioridad absoluta para superar la pobreza. Por tanto, el gobierno intentará crear sinergias entre el plan de estudios escolar y el mundo laboral.

«La oferta en el sector educativo y la demanda en el sector laboral, tanto nacional como extranjero, deben estar preparadas», dijo Pratikno en la misma ocasión.

Esta preparación no es sólo en el nivel tecnológico básico y medio, sino también en el nivel tecnológico alto. Espera que los futuros trabajadores puedan trabajar en casa o en el extranjero.