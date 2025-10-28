Cak Imin prepara el programa del mercado de las mil una noches, las mujeres empresarias son la prioridad

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin actualmente preparando el programa Mercados de las Mil Una Noches que construirá 1.001 centros de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en toda Indonesia.

Este programa está diseñado para ser un ecosistema de empoderamiento comunitario que aliente a las MIPYMES a ascender en su clase, especialmente a las MIPYMES. Mujer.

«Haremos un piloto que involucre aspectos de financiación, desarrollo de capacidades, marketing y luego capital. Así que en el proyecto piloto construiremos nuevos centros de negocios para las mipymes en todas las ciudades», dijo Cak Imin, citado el martes 28 de octubre de 2025.

“Uno de los enfoques de estos mil puntos es que las mujeres se conviertan en una escala prioritaria. Brindarles espacios, lugares y facilidades para que puedan explorar y comercializar sus productos MiPyME”, continuó.

Actualmente, el 60 por ciento de las mipymes de Indonesia son mujeres. Aparte de eso, la contribución de las mipymes al PIB nacional también se registró en un 61 por ciento en 2025.

Cak Imin explicó que el programa Mercado de las Mil Una Noches abrirá oportunidades para que las MIPYMES obtengan espacios comerciales con precios de alquiler económicos y acceso asequible para la comunidad.

Según él, este programa dará respuesta a las diversas problemáticas que viven las MIPYMES para crecer y avanzar de clase lo que incentivará el crecimiento de la economía nacional.

«Hasta ahora, los lugares de exposición o los lugares de venta han sido demasiado difíciles para nuestras mipymes. Por lo tanto, construiremos mil puntos de proyectos piloto en toda Indonesia, para que los gobiernos central y regional trabajen juntos para proporcionar espacio para que las mipymes aparezcan y crezcan», explicó.

Por otro lado, Cak Imin enfatizó que los esfuerzos para dar prioridad a las mujeres empresarias en este programa están en línea con los esfuerzos para empoderar a las mujeres.

Además, las mipymes emprendedoras representan una gran proporción del porcentaje total de emprendedores de mipymes a nivel nacional, es decir, el 60 por ciento.

Para su información, el programa «Mil y Un Mercados Nocturnos» se encuentra actualmente en etapa de planificación intersectorial. El Ministerio Coordinador del PM preparará varias ciudades como modelos piloto antes de expandirlas por todo el país.

Los activos gubernamentales inactivos también se utilizarán para implementar este programa que tiene como objetivo garantizar que cada activo y recurso propiedad del gobierno tenga un impacto empoderador.