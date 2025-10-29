Cak Imin, preocupado por los juegos de azar en línea dirigidos a niños de escuela primaria sin hogar, promete corregir las reglas de inmediato

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin admitió estar preocupado por el fenómeno juegos de azar en línea (judol), que se ha dirigido a niños de escuela primaria hasta sin hogar.

Dijo que el primer paso dado por el gobierno fue brindar educación colaborando con instituciones educativas y figuras religiosas.

«En cuanto al judol, lo preocupante es que la primera solución es la educación, por supuesto. Movilicemos esta educación en todos los niveles, instituciones educativas, figuras religiosas», dijo Cak Imin a los periodistas en la zona central de Yakarta, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Aparte de eso, Cak Imin dijo que su partido mejorará inmediatamente el sistema legislativo y las regulaciones relacionadas con los juegos de azar en línea (judol).

«Nos guste o no, debemos mejorar inmediatamente nuestro sistema legislativo, hay que mejorar los reglamentos. Más adelante comprobaremos primero si otros ministerios coordinadores han comenzado a abordar este reglamento», explicó.

Como se informó anteriormente, el Fiscal General Adjunto de Delitos Generales (Jampidum) de la Fiscalía General, Asep Nana Mulyana, reveló que, según datos al 12 de septiembre de 2025, los jugadores en línea en Indonesia son niños de escuela primaria (SD) y personas sin hogar.

«En términos de trabajo, también hay muchos agricultores, hay estudiantes, luego lo siento, personas sin hogar, etc. también dominan a los jugadores de juego en línea (judol) que son realmente tentadores», dijo Asep en un programa de entrevistas en Yakarta el domingo.

Dijo además que los estudiantes, especialmente los niños de escuela primaria, habían comenzado a apostar en línea, comenzando con máquinas tragamonedas pequeñas.

Mientras tanto, reveló que la demografía de los jugadores en línea manejada por la Fiscalía estaba dominada por hombres con un 88,1 por ciento o 1.899 personas, mientras que las mujeres representaban un 11,9 por ciento o 257 personas.

En cuanto al grupo de edad, dijo que la mayoría de los jugadores en línea se encuentran en el grupo de 26 a 50 años con 1.349 personas, seguido del grupo de 18 a 25 años con 631 personas, y el grupo de mayores de 50 años con 164 personas, y los menores de 18 años con 12 personas.

Por esta razón, dijo, la Fiscalía se unió a la Mesa para la Erradicación del Juego en Línea junto con el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Kemenko Polkam), el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi) y otros ministerios/instituciones para llevar a cabo una serie de esfuerzos, incluido el aumento de la alfabetización.