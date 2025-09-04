CAK IMIN ORGULL SECRETARIO GENERAL DEL PKB aprobó una disertación en Unhan

Yakarta, Viva – Presidente Partido Nacional Awakening (PKB), Muhaimin Iskandar o CAK IMIN transmitir su orgullo por el logro académico logrado por el Secretario General de la PKB (Secretario General), Hasanuddin wahid.

Hasanuddin Wahid o quien se llama familiarmente Cak Udin oficialmente ganó un doctorado después de ser declarado aprobado por la audiencia abierta de la promoción doctoral al Universidad de defensa (Unhan), jueves 4 de septiembre de 2025.

«Yo y la familia extendida de PKB ciertamente estamos orgullosos, aumentando un pensador intelectual y nuevo en PKB», se citó a Cak Imin de las cargas en su Instagram.

«Espero disertación Los amigos de Hasan traen esperanza en medio de varios desafíos que enfrentamos, tanto en términos de global externo como internamente nacional «, continuó.

Se sabe que Cak Udin ha logrado mantener su disertación titulada «La estrategia de defensa de Indonesia para enfrentar la estrategia de la Zona Gris China en la región del Mar del Sur de China para apoyar la defensa del país» frente a nueve promotores y examinadores.

«Hasta ahora, no ha habido ninguna investigación de los aspectos teóricos que aumentaron la estrategia de la Zona Gray China que mide el nivel y el tipo de amenaza. La investigación existente todavía se centra en la descripción de lo que la operación de la zona gris sin discutir una estrategia integral para deducirlo», dijo Cak Udin.

Cak Udin exploró el problema de la amenaza de la zona gris en el Mar del Sur de China utilizando varias teorías principales. Primero, la teoría de la guerra de Ashmetric que explica sobre los conflictos desequilibrados y cómo las partes con menos recursos pueden usar ciertas estrategias para manejar a partes más fuertes.

En segundo lugar, la teoría del poder de Joseph Nye que destaca el concepto de poder blando (potencia blanda), potencia dura (potencia dura) y poder inteligente (potencia inteligente) en las relaciones internacionales. Tercero, la teoría de las estrategias de defensa que proporcionan un marco para diseñar pasos de defensa efectivos.

«También uso la teoría de la estrategia de defensa Ashmetric como una base práctica para formular la estrategia de defensa de Indonesia para tratar las tácticas de la zona gris utilizadas por China», explicó.

En su disertación, Cak Udin explicó exhaustivamente sobre la estrategia de la zona gris llevada a cabo por China en el Mar del Sur de China. Describió cómo esta estrategia, que es entre conflictos abiertos y pacíficos, tiene un impacto operativo significativo en la seguridad y la defensa de Indonesia.

Además, Cak Udin logró formular un marco de estrategia de defensa que Indonesia puede implementar para enfrentar la amenaza de la estrategia de la zona gris de China. Esta estrategia presenta un enfoque multidimensional que integra aspectos militares, diplomacia, inteligencia y cooperación regional para fortalecer la posición de Indonesia en el área del Mar del Sur de China.

«A través de esta investigación, espero que Indonesia pueda estar más preparada y alerta para enfrentar los desafíos cada vez más complejos de la zona gris, especialmente en el mantenimiento de la soberanía e intereses nacionales en estas aguas estratégicas», dijo Cak Udin.

El éxito de CAK Udin es un paso importante para desarrollar estudios de defensa nacional adaptativa sobre la dinámica de las amenazas en la región del sudeste asiático. Se espera que el gobierno y las instituciones de defensa puedan aprovechar los resultados de este estudio como referencia para las políticas estratégicas en el futuro.