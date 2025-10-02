Cak Imin le pide a Ponpes que involucren expertos en construcción: por favor no se despierte

SidoarjoVIVA – Ministro de Coordinación para el Empoderamiento Humano (Menko PM) Muhaimin Iskandar Pide una cabaña pesantreno ‘No hay origen de edificios’ y debe cumplir con los estándares de los aspectos técnicos de la construcción para garantizar la seguridad y la robustez del edificio para los estudiantes.

Cak Imin solicitó que la construcción del edificio de internado islámico (PONPES) deba ir acompañada de expertos en ingeniería. Para él, el evento colapsado de la Mushola con el Al Khoziny Islamamic Boarding Islamic de tres historias se convirtió en un aprendizaje importante en el futuro para todos.

«Las escuelas de Bording Pesantren que constructivas, deben usar técnicas de construcción e ingeniería», dijo Muhaimin mientras visitaba el colapso de uno de los edificios de bordados islámicos de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental, jueves 2 de octubre de 2025.

El equipo pesado es alertado para ayudar a evacuar a las víctimas de ruinas en Al Khoziny Boarding Islamic Boarding

Muhaimin afirmó que si el internado islámico aún no tenía experiencia o un equipo que fuera experto en el campo de la construcción, solicitó que el proceso de desarrollo se detuviera de inmediato para evitar eventos similares.

«Todas estas son lecciones importantes para nuestros internados. Por favor, no se despierte. Consultemos y coordinaremos cuidadosamente, preparamos la técnica, contactar a la DPRD local, al gobierno regional o regente para ser llevados al Ministerio de Religión», dijo.

Según él, la falta de presupuesto en la construcción de edificios islámicos de internado, esto requiere pasos de iniciativa del Ministerio de Religión. «El Ministerio de Religión debe recoger la pelota, ya hay muchas regulaciones. El Ministerio de Religión recoge la pelota, toma la iniciativa. Esto se debe a que el presupuesto promedio se limita

Durante una visita a Ponpes de Al KhozinyMuhaimin dijo que la principal prioridad en este momento era garantizar el mejor manejo para las víctimas, especialmente aquellos que habían recibido tratamiento en el hospital.

Para las víctimas que todavía están en el proceso de evacuación, dijo, la familia se ha entregado plenamente a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) para ser evacuados de inmediato en cualquier condición.

«La familia lo ha presentado completamente a BNPB para evacuar inmediatamente lo antes posible», dijo.

Además, Muhaimin dijo que el presidente Prabowo Subianto también expresó sus condolencias y prestaría especial atención a las víctimas y sus familias.

«Seguramente el presidente Prabowo está afligido y prestará especial atención. Seguramente el presidente brindará asistencia a la familia», dijo.

En esa ocasión, Muhaimin también brindó asistencia por valor de Rp1 mil millones para Al Khoziny Islámmico Boarding School como una forma de preocupación por el desastre que ocurrió.