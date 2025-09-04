CAK IMIN informará al gobierno, solicitando que se cancele la reubicación de Gazans

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN se reunió con el presidente de la iniciativa del Partido Nacional PalestinaMustafa Barghouti en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta.

Durante la reunión, Mustafa le pidió al gobierno indonesio que cancelara los planes para reubicación Residentes de GazaPalestina.

Cak Imin afirmó apoyar la solicitud de Mustafa. Además, los Gazans también rechazaron el plan de reubicación.

«Espero que el Sr. Mustafa, uno de ellos, no tenga permitido dar un lugar para trasladar a los palestinos a Indonesia. No están de acuerdo y, por supuesto, apoyamos», dijo Cak Imin a los periodistas de la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

«Los palestinos no necesitan ser llevados o trasladados a Indonesia porque es muy peligroso con respecto a que no pueda regresar a Palestina. Por lo tanto, PKB apoya», continuó.

Cak Imin, quien también es el Ministro Coordinador de Empoderamiento Comunitario, dijo que informaría directamente al Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto Relacionado con la propuesta de Mustafa.

«Seguramente transmitiremos cuál es la propuesta de amigos palestinos al gobierno. PKB respalda la propuesta de nuestro hermano que no será reubicada», explicó Cak Imin.

Anteriormente informó, el Presidente del Partido Nacional Palestino, Mustafa Barghouti se reunió con el presidente general del Partido Nacional Awakening (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak IMin en la oficina de PKB DPP, South Jakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

El presidente de PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, y presidente del Partido Nacional Palestino, Mustafa Barghouti en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta

Durante la reunión, Mustafa transmitió una serie de solicitudes palestinas al gobierno indonesio.

Uno de ellos, relacionado con la reubicación planificada de Gazans a Indonesia. Mustafa enfatizó, los gazanes, los palestinos rechazaron fuertemente el plan de reubicación.

«Primero, para que Indonesia no apoye el plan para trasladar a los ciudadanos palestinos o una reubicación a otros países, incluida Indonesia», dijo Mustafa según lo hablado por su traductor.

Mustafa explicó, ningún palestino aprobó el plan de reubicación. También está preocupado, Israel no brindará una oportunidad para que los palestinos regresen si la reubicación es verdadera.

«Entonces, a medida que seguimos relacionados con la posición del liderazgo indonesio con respecto a la reubicación de palestinos, está claro tanto en el ejecutivo como en el parlamento donde hay intención o planes para reubicar a algunos palestinos con varias condiciones», dijo.

«Esto está relacionado con este pueblo palestino que no aprueba el plan. En segundo lugar, Israel tampoco brindará la oportunidad de regresar si esto se hace», continuó.