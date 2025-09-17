CAK IMIN Happy PKB obtuvo asientos adicionales para el ministro del gabinete de Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB) Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN afirmó ser feliz y agradecido por la inauguración de los cuadros de PKB, Farida Farichah como viceministro de cooperativas (Wamenkop) el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Perfil de Farida Farichh, New Wamenkop Sustituto Ferry JuliANTONO



Farida fue nombrado por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Como viceministro reemplazando al ferry Juliántono. Con esta inauguración, los asientos PKB en el gabinete rojo y blanco aumentaron.

«Sí, siempre juntos feliz lah. «» «» Por supuesto, está agradecido por la confianza del presidente del PKB Young Cadre, que fue dado por el mandato del viceministro cooperativo «, dijo Cak Imin a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Ahmad Dofiri espera la dirección de Prabowo sobre el comité de reforma policial



Cak Imin, quien también es el Ministro Coordinador de Empoderamiento Comunitario, evaluó que los puestos llevados a cabo por Farida Farichah eran muy importantes en la construcción de cooperativas en Indonesia.

«El mandato es importante para ayudar al éxito de las cooperativas en el país», dijo.

Leer también: Con respecto a la reforma policial, el jefe de policía nacional confirmó abierto a la evaluación



En esa ocasión, Cak Imin también enfatizó que la entrega de asientos de Wamenkop a PKB no era una decisión política que Prabowo había ofrecido antes.

«Nada. De repente dada la oportunidad, por supuesto, esta confianza es importante», explicó Cak Imin.

Anteriormente informó, Farida Farich fue inaugurada oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) en el Palacio Estatal, hoy.

Farida reemplazó a Ferry Juliántono, quien anteriormente se desempeñó como Wamenkop y ahora ha sido nombrado Ministro de Cooperativas.

Se sabe que Farida es un político del Partido Nacional de Awakening (PKB) y tiene un largo historial en varias organizaciones Nahdlatul Ulama (NU). Algunos de los puestos que incrustó, incluido el Secretario del Jefe de la División de Cooperación Extranjera del PKB Central Leadership Council (DPP) (2024-2029) y el subsecretario del PP Fatayat NU (2022-2027).

He has also filled the position of Deputy Secretary of the Nation Women’s DPP (2019-2024), Chairperson of the Indonesian Youth National Commission (KNPI) (2018-2021), Deputy Secretary of the Amil Zakat, Infaq, and Alms Institution (Lazisnu) PBNU (2015-2021), and General Chair of the Nahdlatul Ulama Student Association (IPPNU) (2012-2015).

Farida también ha trabajado como miembro experto del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, 2014-2019 y 2019-2024. En las elecciones legislativas de 2024, Farida había avanzado como candidato para un miembro del Parlamento Indonesio del Distrito Electoral Central de Java. Sin embargo, no pudo calificar para Senayan.