Cak Imin dijo que no había planes de detenerse a pesar de que muchos estudiantes fueron envenenados

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN programa Comer nutritivo gratis (MBG) todavía está en marcha hasta el día de hoy.

El gobierno también dijo que no había planes para detener el programa MBG en medio del auge de los estudiantes que experimentaron envenenamiento Después de comer el menú MBG.

«Nada, no hay planes de detener. No he escuchado», dijo Cak Imin a periodistas en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Además, Cak Imin dijo Agencia Nacional de Nutrición (BGN) debe evaluar la distribución del programa MBG que se ha estado ejecutando hasta ahora.

«Por supuesto, todos los tipos de eventos deben usarse como material de evaluación. Lo cual se ve afectado por el envenenamiento, cuyo sistema es lento, cuyo varias cosas deben usarse como mejoría», dijo.

Le pidió a BGN que resolviera inmediatamente los problemas que ocurrieron relacionados con el programa MBG, incluidos los eventos de envenenamiento masivo.

«Por supuesto, le pido a BGN que realmente complete los problemas que claramente están allí. Más tarde esperaremos», dijo Cak Iman.

Reportado anteriormente, West Bandung Regency Casos de emergencia de estudiantes/estudiantes de envenenamiento masivo en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer los alimentos del Programa de alimentación nutritiva (MBG) gratuito que se distribuyó en su escuela a principios de esta semana.

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

El Secretario Regional (SEKDA) de la provincia de Java Occidental, Herman Suryatman, aseguró que 500 estudiantes que experimentaron envenenamiento en masa después de comer el menú MBG en West Bandung Regency, se manejaron bien.

«Debemos anticipar los peores riesgos que no se pueden manejar en la ubicación y debemos ser tratados», se citó a Herman el jueves 25 de septiembre de 2025.