Cak Imin dijo que el blanqueamiento BPJS comenzará a finales de año y los participantes se están preparando para volver a registrarse

Jacarta – El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, dijo que el plan blanqueo BPJS se llevará a cabo a finales de este año.

Cak Imin dijo que más adelante se preguntaría a las personas que recibirían el blanqueamiento BPJS. registro repetir.

«Blanqueamiento de la deuda partícipe BPJS Health se implementará pronto mediante un nuevo registro. A los participantes de BPJS Health, prepárense para volver a registrarse. «Y la reinscripción hace que los participantes vuelvan a estar activos», dijo Cak Imin en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Ilustración de residentes haciendo cola para BPJS Health

El presidente general del Partido Despertar Nacional (PKB) añadió atrasos Estas comunidades estarán cubiertas automáticamente por BPJS Health.

«Sí, BPJS Health asumirá automáticamente la responsabilidad», dijo Cak Imin.

Agregó que este programa es parte de las medidas del gobierno para aliviar la carga de las personas desfavorecidas que han tenido dificultades para pagar las cuotas.

Se sabe que el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, está preparando un presupuesto de 20 billones de rupias para cancelar los atrasos en las contribuciones de los participantes en la Agencia Administradora de la Seguridad Social de la Salud (BPJS).

Al respecto, el director principal de BPJS Health, Ali Ghufron Mukti, enfatizó que este paso de blanqueamiento sólo se dará a los participantes de BPJS Health que cumplan con los requisitos.

Cuando una de las condiciones sea que los participantes independientes pasen a ser partícipes de la categoría de Receptor de Asistencia al Contributo (PBI), o aquellos cuyos aportes sean asumidos por el gobierno.

«El blanqueamiento es básicamente lo que le sucede a las personas que están acostumbradas a cambiar componentes. Anteriormente (pagando) de forma independiente, luego estaban atrasados. Aunque se habían mudado a PBI, todavía tenían atrasos. O les pagaba el Gobierno Regional, pero todavía tenían atrasos, ah, los atrasos se eliminaron», dijo Ali en el Ministerio de Finanzas de Yakarta, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Ali admitió que la base del blanqueo se refiere a los Datos Sociales y Económicos Nacionales Únicos (DTSEN), por lo que los participantes cuyos atrasos serán liquidados también deben estar registrados en el DTESEN.

«Tiene que entrar en DTSEN, tiene que ser alguien pobre o que no pueda permitírselo», dijo Ali.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Agregó que este blanqueamiento se da para deudas de máximo 24 meses. Por ejemplo, si un participante ha estado en mora desde 2014, BPJS Health solo compensará los atrasos durante 24 meses o 2 años.