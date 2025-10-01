Caitlyn Jenner regresa, Glenn Close

Los Kardashians He regresado para la temporada 7, y están aquí para traer algunas caras nuevas y familiares como Glenn Close, Rob Kardashian, Sarah Paulson y más.

Cortesía de HuluEl trailer de la temporada 7 revela el regreso de Caitlyn Jenner visitando a la familia Kardashian-Jenner antes de vender su casa familiar, para consternación de Kris Jenner. El trailer también contó con las coprotagonistas de Kim Kardashian de «All Fair» de Ryan Murphy (que se lanzará en noviembre), incluidas las imágenes de la bebida de Kardashian con coprotagonistas como Close, Paulson y Niecy Nash. La próxima temporada también se centra en Kardashian, ya que testifica contra los hombres que la robaron en París, donde se robaron más de $ 6 millones en joyas.

La sinopsis de la temporada 7 dice: “¡Los Kardashian-Jenners están de regreso, y se siente como los viejos tiempos! Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie están sumergiendo de cabeza en el drama, el ajetreo y el corazón. Deben revisar a sus pasadas a sus pasiones que los empujan más allá. evolucionar y redefinir su legado «.

«The Kardashians» está protagonizada por Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

La serie es producida por el socio de Fulwell 73 Ben Winston, junto con Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones y Erin Foye. Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner también sirven como productores ejecutivos de la serie.

«The Kardashians» se estrenará el 23 de octubre en Hulu en los Estados Unidos y Disney+ internacionalmente, con nuevos episodios los jueves.

Mire el trailer de la temporada 7 de «The Kardashians» a continuación.