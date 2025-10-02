Caitlin Clark envía un mensaje a la fiebre después de la pérdida de playoffs

Caitlin Clark solo podría ver tiene equipo se quedó corto En el juego decisivo 5 de las semifinales de la WNBA el martes contra los Aces de Las Vegas.

Clark ha sido marginado debido a una lesión durante la mayor parte de la temporada, y la fiebre decidió desactivarla antes de los playoffs como precaución por la longevidad de su carrera. Las expectativas se mantuvieron bajas para la fiebre en ese momento, ya que el equipo tenía una delgada liderazgo en una semilla de playoff más baja, pero Indiana hizo una carrera improbable a las semifinales de la WNBA y se quedó corto en tiempo extra, 107-98, con la oportunidad de llegar a la final.

«Tanto para estar orgulloso. Shoutout (a) los fanáticos por quedarse con nosotros todo el año», Clark, Clark escribió en x.com.

La selección número 1 de la fiebre en 2024, Clark estalló en la escena como novato y se convirtió en una de las estrellas más grandes de la liga en medio de honores de Novato del Año. El fuerte juego de Clark continuó en 2025, pero las lesiones finalmente descarrilaron su segunda temporada.

Si Clark vuelve sano en 2026, la fiebre podría hacer una carrera seria para el campeonato de la WNBA. El equipo de fiebre de este año llamó a la puerta de las finales con un diluvio de jugadores clave marginados además de Clark: Aari McDonald, Chloe Bibby, Damiris Dantas y Sydney Colson.

La entrenadora de la fiebre, Stephanie White, elogia en el equipo

Los jugadores de Indiana no pudieron colgar la cabeza después de la derrota el martes contra un equipo de ACES que presentó un núcleo de jugadores del equipo de campeonato 2023. La fiebre entró en los playoffs como la semilla número 6 y eliminó el sueño de Atlanta No. 3 antes de una serie apretada con los ases.

«Son un gran ejemplo para todos lo que significa poner un pie delante del otro», la entrenadora en jefe de fiebre, Stephanie White dijo a los periodistas Después del juego. «Perseverar, dar la bienvenida a la gente al redil, no ceder a las circunstancias, liderar con gracia y dignidad, sacrificar un bien mayor y un bien común. Estoy muy agradecido de entrenar a estas mujeres, y estoy agradecido por esta experiencia con ellas».

Aliyah Boston de Fever ya soñando con 2026

La selección número 1 de Indiana en el draft de 2023, el alero estrella Aliyah Boston quiere ver que las posibilidades de su equipo se concretan en 2026, que será su cuarto año en la liga. Se alejó de la serie ACES con confianza y determinación para un gran año la próxima temporada.

«Este ha sido mi mejor año», dijo Boston a los periodistas después. «En serio, creo que con las personas que tenemos en el vestuario, la cantidad de diversión que tuve en la cancha, fuera de la cancha, en el vestuario, solo hablamos sobre cuán especial era este grupo y cómo siempre estaremos conectados».

«Y honestamente, así es como me siento. Como, estas mujeres se convirtieron en mis hermanas tan rápido», agregó. «Y honestamente, fue sinceramente uno de los mejores baloncesto que he tenido».

Boston quiere usar la pérdida y observar a las Finales de la WNBA fuera de la cancha como combustible para el incendio en 2026. La fiebre podría cargarse con la mayoría de la lista actual saludable.

«No puedes aferrarte a él», explicó Boston. «Quiero decir, solo lo miras, y obviamente vamos a ver los juegos de campeonato, y esa será la sensación, que queremos estar en ese próximo año. Y esa será la mentalidad, [we’re] ya preparando «.