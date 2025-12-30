Caída libre de los productos Antam, agitación global

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.501.000 IDR por gramo en comercio Hoy. El precio cayó 95.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado con datos de la Unidad de Negocio de Procesamiento y Refinación Metal Mulia Antam, martes 30 de diciembre de 2025. precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.360.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.280 millones de IDR, 10 gramos por 24.505 millones de IDR, 25 gramos por 61.137 millones de IDR y 50 gramos por 122.195 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 244.312 millones de IDR, 250 gramos de 610.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.260.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, es decir, 0,5 gramos por un precio de 1.300 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.441,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro fluctuaron al inicio de las operaciones de esta mañana. La interesante acción de finales de año para los inversores afectó a los precios de todos los metales preciosos.

Según informa The Economic Times, el precio del oro en el mercado al contado internacional aumentó un 0,4 por ciento hasta 4.347,67 dólares la onza. Mientras tanto, los precios de los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 0,5 por ciento a 4.363,2 dólares la onza.