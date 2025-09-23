Caída de exportaciones de productos sin tarifas a la causa de preocupación de los Estados Unidos: Congreso







El Congreso El martes, expresó preocupación por la caída de las exportaciones de productos sin aranceles como farmacéutico y teléfonos inteligentes a los Estados Unidos, diciendo que «ciertamente no es una caída estacional».

En una publicación sobre X, el líder del Congreso, Jairam Ramesh, dijo: «Era de esperar que las exportaciones de la India a los Estados Unidos que hayan sido sometidas a tarifas más altas de Trump cayerían. Y de hecho lo han hecho».

«Pero, ¿por qué y cómo están cayendo las exportaciones libres de tarifas de la India a los Estados Unidos?» preguntó.

Dijo un análisis de los respetados Nueva Delhi-Los de investigación basados ​​en el atuendo GTRI es motivo de preocupación, incluso si los datos son solo durante cuatro meses.

«Por supuesto, revela que las exportaciones de gemas y joyas, mariscos, textiles y prendas, y los productos químicos han caído. Pero, sorprendentemente, la exportación de productos sin aranceles también ha disminuido de USD 3.37 mil millones en mayo de 2025 a USD 1.96 mil millones en agosto de 2025. Esto incluye exportaciones de farmacéuticas e inteligentes», dijo Ramesh en su poste en su poste.

«Esto ciertamente no es una caída estacional», dijo también.

Exportaciones de teléfonos inteligentes de la India Para su mercado más grande, Estados Unidos cayó un 58 por ciento de USD 2.29 mil millones en mayo a USD 964.8 millones en agosto, dijo el lunes Gtri Gtri.

Dijo que el desarrollo es alarmante y contradictorio ya que no hay aranceles en los teléfonos inteligentes.

«Esto exige una investigación urgente para descubrir las razones reales que impulsan la caída», dijo la Iniciativa de Investigación Comercial Global (GTRI).

Las exportaciones de teléfonos inteligentes, la mayor exportación de la India a los Estados Unidos, cayeron un 58 por ciento de USD 2.29 mil millones en mayo de 2025 a USD 964.8 millones en agosto, dijo, y agregó que la caída fue constante mes a mes.

Agregó que los productos sin aranceles, que representan el 28.5 por ciento de la India Exportaciones de agostoPublicó la contracción más aguda del 41.9 por ciento, cayendo de USD 3.37 mil millones en mayo a USD 1.96 mil millones en agosto.

Los productos farmacéuticos también se debilitaron, y las exportaciones cayeron 13.3 por ciento, de USD 745 millones en mayo a USD 646.6 millones en agosto.

