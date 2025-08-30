Cai Shangjun habla de la película de Venecia ‘The Sun Rises On Us Aly’ ‘

Ganador de Lion Sils Cai Shangjun está de vuelta en el Festival de Cine de Venecia con título de competencia «El sol se levanta sobre todos nosotros«, Un drama restringido sobre la culpa, la complicidad y la esquiva posibilidad de perdón.

La película está protagonizada por Xin Zhilei («Blossoms Shanghai») como Meiyun, cuya vida se volcó cuando se encuentra con Zhang Songwen («The Pioneer») como Baoshu, la ex amante que una vez fue a prisión por un crimen que cometió. Feng Shaofeng («Wolf Totem») coprotagoniza como Qifeng.

Cai, quien ganó el premio al mejor director de Venecia en 2011 por «People Mountain People Sea», describe un viaje cinematográfico interrumpido por la pandemia. «En 2017 hice una película llamada ‘The Conformist'», le dice Variedad. «Después de esa película, participé en la preparación para una nueva película. Después de 2019, el éxito pandémico, y el clima para hacer películas en China no era ideal, por lo que era bastante pesimista en ese momento. De 2019 a 2022, durante esos tres años, China estuvo en bloqueo, había un clima relativamente cerrado para hacer un cine relativamente cerrado. Pensamiento independiente. [Han Nianjin] escribió el guión «.

Él ve un gran cambio de sus películas anteriores. «‘People Mountain People Sea’ y ‘The Conformist’, tal vez me concentré más en los personajes menos prominentes de la sociedad, aquellos que enfrentan injusticias o aquellos que están enojados por algo y su lucha contra esas injusticias», dice. «Se podría llamar quizás más una especie de crítica social. En ‘The Conformist’, estoy describiendo a una persona promedio en esa era en particular que sigue la corriente principal, y supongo que la caída de la naturaleza humana. Después de Covid, los cambios sociales que ocurrieron en China han sido enormes. China es muy diferente ahora que ahora es antes de que lo vea. La vida espiritual del pueblo chino, y más de las luchas que están ocurriendo internamente «.

En el enfoque de la nueva película, CAI dice: «Esta película, decidimos centrarnos en el tema de la moral. Por lo tanto, es una historia muy china sobre la moral en China. Habla sobre temas como el sacrificio, pero también retribuyendo y lo que obtienes a cambio de ese sacrificio. Pero también está hablando de benévolos o amabilidad con la otra persona. Pero también incluye un elemento de homeado en el mismo también.

Cai trabajó con el director de fotografía de Corea del Sur, Kim Hyunseok, y el editor francés Matthieu Laclau, junto con Tsai Yann-Shan, para dar forma a la película. «No quería que la cinematografía fuera demasiado estilística. Quería que siguiera la lógica emocional de los personajes de la película», explica. «Centrarse en la experiencia emocional de los personajes, por ejemplo, la respiración de los personajes para estar en sintonía con eso. Tampoco queríamos que se centrara demasiado en la estética. Si la audiencia, al ver la película, se olvida del director y el director de fotografía, entonces eso es probablemente lo que estamos tratando de lograr».

Al editar, dice: «Colaborando con Matthieu en esta película, tengo que decir que probablemente sea la experiencia más agradable de trabajar con un editor que he tenido hasta ahora. Cada dos días actualizaba muestras de la edición y cuando las vi, sentí que la secuencia que había elegido estaba muy en línea con mi pensamiento. Editamos alrededor de 47 versiones de la película. Ambos estamos muy abiertos y receptivos a los demás.

Mirando hacia el futuro, Cai ya está pensando en su próxima película. «Probablemente se centrará en un personaje masculino en sus 30 años desde un pequeño pueblo de China, un pequeño pueblo entre el campo y la ciudad que es su ciudad natal. Probablemente se establecerá durante el festival de primavera, el año nuevo chino, durante las vacaciones de dos semanas. Será una historia sobre el amor, específicamente la búsqueda de una esposa, con quizás un humor negro».

«The Sun Rises on Us All» es producido por Guangzhou Mint Pictures y coproducida por una lista de socios chinos. Las ventas internacionales son manejadas por MK2 Films.