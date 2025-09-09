Antes de «cigarrillos soñadores» y «no hay descanso para los malvados» Matt Shultz Creció aprendiendo a tocar canciones de Oasis con su hermano mayor, Brad.

Tomado por la relación musical de Liam y Noel Gallagher, cuyos himnos de Britpop «Wonderwall» y «Don’t Looking Back in en ira» dominaron la década de 1990, los hermanos Shultz agudizaron sus habilidades de composición y finalmente formaron la banda de rock Jaula el elefante. Lanzaron su álbum debut en 2009, el mismo año en que Oasis lo llamó en una de las rupturas más desagradables en la historia de la música.

Ahora, Liam y Noel Gallagher se han reunido, lanzando la gira de conciertos más emocionante del año. Y, en un poco de casualidad, le han pedido a los hermanos Shultz que los abran.

«Definitivamente ha sido surrealista», dice Shultz Variedad. «Es increíblemente humillante».

Con éxitos como «Come A Little más cerca» y «Trouble», Cage, el elefante, ha subido constantemente de clubes a teatros a arenas. Recientemente, han comandado estadios con capacidades cercanas a 90,000.

«Los primeros momentos de salir al escenario son bastante asombrosos», dice Shultz sobre la gira Live’25. «Entré pensando que la multitud se llenaría con el tiempo, pero el público realmente ha aparecido temprano. Es increíble».

La lista de canciones de Cage the Elephant incluye mermeladas de roca alternativa infundida con punk como «Broken Boy» y «Spiderhead» junto con la canción catártica Tinderbox «Telescope», que establece un mar de linternas telefónicas en la multitud. Si bien Shultz es propenso al buceo en el escenario, no hay una multitud de navegar en esta gira, en parte porque Shultz se ha recuperado recientemente de dos lesiones y en parte porque en los estadios de fútbol, ​​los fanáticos son demasiado atrás.

Además, con el inesperado ascenso de una balada acústica de 2013, la demografía de la audiencia del elefante ha cambiado. «Desde el éxito de ‘Seddreams de cigarrillos’, hay muchas chicas más jóvenes. No quiero que alguien se lastime», dice Shultz. (De hecho, en el pozo del estadio MetLife, se vio a un grupo de niñas preadolescentes formando un círculo de baile con sus mamás).

Hace más de una década, Shultz recuerda haber tocado una versión temprana de la canción por teléfono a su amigo Michael Goldstone, propietario de Mom + Pop Music. «Termina esta canción ahora mismo», dijo Goldstone a Shultz. «Esto es especial». Después de grabarlo y escuchar la mezcla de Tom Elmhirst, Shultz estuvo de acuerdo, y se convirtió en el más cercano de «Melophobia», en el tercer álbum de estudio del elefante. «La etiqueta en ese momento ni siquiera lo miraba como un sencillo», dice Shultz. «Y empujé muy duro».

Desde entonces, «Cigette Daydreams» ha acumulado 1.200 millones de escuchas en Spotify, convirtiéndose en la canción más grande de la banda. Junto a «Wonderwall», se unió al panteón de las canciones, casi todos los que pueden parecer una guitarra acústica tienen en su rolodex.

A lo largo de los años actuando en festivales de música, Shultz ha tenido la oportunidad de conocer a Liam y Noel Gallagher, por supuesto. Pero el cantante aún no ha interactuado con los hermanos como Oasis.

«Están muy orientados a la familia en esta gira. He visto a algunos de sus hijos, pero [Liam and Noel] han estado bastante aislados «, dice Shultz.» Están viviendo una especie de vida hogareña en el camino, por lo que realmente no hemos salido el rato. Ojalá tengamos la oportunidad de colgar «.

Aún así, después de cada jaula el set de elefante, Shultz ha ido directamente al pozo, donde ha visto el oasis establecer estadios en fuego noche tras noche. Ser testigo de los Gallaghers colocó sus brazos para entregar una de las historias de regreso más triunfantes de Rock Music ha hecho que Shultz reflexione sobre compartir su banda, y su vida, con su hermano, Brad.

«¿Cómo podría no?» Él dice. «Nunca hemos tenido un período de tiempo en el que no estuviéramos cerca, pero esto definitivamente ha profundizado nuestra relación».