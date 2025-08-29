Cage Racing, Yamaha lista para combatir en ARRC 2025 Mandalika

Mandalika, Viva – Campeonato de carreras de ruta de Asia (ARRC) 2025 volverá a rodar este fin de semana. La cuarta serie tendrá lugar en el Circuito Internacional de Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara, del 29 al 31 de agosto.

Para el equipo Yamaha Racing IndonesiaLa carrera esta vez se siente especial. Además de aparecer en casa, los corredores también están en las mejores condiciones después de registrar resultados positivos en la serie anterior.

En Motegi, Japón, Wahyu Nugroho ganó con éxito el podio de dos clases SS600. Mientras tanto, Candra Hermawan también levantó la bandera roja y blanca a través de tres podios en la clase AP250.

M Faerozi no es menos prominente al terminar en el top 10. Otras buenas noticias vinieron de Fadil Al Gassani que se había recuperado de la lesión y estaba listo para volver a la pista en Mandalika.

Además, los jinetes de Yamaha participaron en el Campeonato Nacional de la Serie Mandalika Racing a mediados de agosto. Wahyu Nugroho incluso salió como el ganador de la carrera y ahora lidera la clasificación National Sport 600CC.

M Faerozi también ganó el dos podio en la sesión de superpole. Esa nota ciertamente se suma a la confianza antes de la competencia en ARRC.

En la clase AP250, Candra Hermawan espera continuar la tendencia positiva. Había bajado en el campeonato nacional y logró terminar los cinco primeros para perfeccionar sus habilidades.

Mientras Fadil Al Gassani miró la carrera esta vez con la determinación de aumentar. Quiere mostrar la mejor actuación frente a sus propios seguidores.

El equipo también bajó al corredor de comodines, Muhammad Fadhil Musyavi. Este joven corredor había aparecido en Motegi con resultados bastante convincentes, terminando 13 en la segunda carrera.

«Aparecer en ARRC Mandalika, que es una carrera local, da una impresión diferente porque este es un momento especial de carreras presenciada directamente por los fanáticos indonesios», dijo Wahyu Rusmayadi, gerente de automovilismo de Pt Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, citado Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 29 de agosto de 2025.