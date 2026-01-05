Caen las exportaciones de calzado a EE.UU., los empresarios instan al gobierno a proponer aranceles más bajos

Jacarta – Emprendedor de producto calzado que son miembros de la Asociación Indonesia del Calzado (Aprisindo) esperan, arancel la reciprocidad con Estados Unidos (EE.UU.) podría ser menor considerando la caída exportar estos productos al país del Tío Sam en los últimos tiempos.

El director ejecutivo de Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, dijo que, con base en datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), las exportaciones de calzado a EE.UU. de agosto a septiembre de 2025 experimentaron una caída del 23,14 por ciento debido a la implementación del arancel del 19 por ciento.

Por lo tanto, Yoseph también apoya las medidas del gobierno para garantizar que los aranceles recíprocos a los EE.UU. puedan ser inferiores al 19 por ciento o incluso llegar al 0 por ciento, especialmente para los sectores intensivos en mano de obra. industria calzado.

Por lo tanto, el arancel puede ser más bajo en comparación con otros países competidores de Indonesia, como Vietnam, Camboya, Pakistán, Bangladesh, India y China.

«Debido a que el impacto de los aranceles que entran en los EE.UU. provoca una disminución de los pedidos, por supuesto esto tendrá un impacto en la productividad con eventos de despidos que los actores de la industria del calzado deben evitar muy seriamente. Aunque esto ya ha sucedido en otros sectores como el textil», dijo Yoseph en su declaración, el lunes 5 de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles a los bienes importados a Estados Unidos. Foto : Foto AP/Mark Schiefelbein

Explicó que en el sector de fabricación de calzado que requiere mucha mano de obra, el arancel recíproco ha estado vigente al 19 por ciento desde el 7 de agosto de 2025, frente al 10 por ciento anterior. Mientras tanto, en el período comprendido entre abril y finales de julio de 2025, las exportaciones estuvieron bastante alerta porque anteriormente estaban previstos aranceles del 32 por ciento tanto para abril como para julio de 2025.

Yoseph también espera que los aranceles de exportación a Estados Unidos puedan ser más bajos, considerando varias cosas que han sucedido. Por ejemplo, el aumento de los salarios a finales de 2025 sigue siendo alto, a pesar de que Vietnam no ha aumentado los salarios de sus trabajadores en dos años.

Entonces, los costos producción También se registró que los precios de la electricidad y el gas, la importación de materias primas, la certificación de máquinas, el IVA para los servicios de subcontratación y otros permisos seguían siendo elevados. Aparte de eso, el acuerdo Indonesia-IEU-CEPA como una expansión del mercado de aranceles del 0 por ciento también está todavía en proceso de ratificación hasta el primer trimestre de 2027.

Esto no incluye diversos costos fuera de la producción que representan una carga para los actores de la industria, como la relación tripartita entre el gobierno, los actores de la industria y empleado que se espera que tenga un mutualismo protector sostenible.