Cae el presidente venezolano Nicolás Maduro: Estados Unidos gana, China pierde

Jacarta – Derrocamiento del presidente Venezuela Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de los estados unidosCOMO) y se prevé que la Agencia Central de Inteligencia o CIA desvíe rápidamente las exportaciones petróleo crudo El país regresó a Estados Unidos y se alejó de Porcelana.

Eso proporcionaría un impulso inmediato a las refinerías estadounidenses, pero los planes del presidente Donald Trump para reactivar la producción en el país latinoamericano pueden tardar más en materializarse.

«Mantendremos el embargo estadounidense a las exportaciones de crudo venezolano sancionado por ahora. También controlaremos a Venezuela ‘por un período de tiempo'», dijo Trump, tras anunciar el arresto de Maduro, citado en el sitio web. ReutersLunes 5 de enero de 2026.

Los precios de referencia del petróleo han aumentado ligeramente en las últimas semanas a medida que Washington aumenta la presión militar y económica sobre Caracas.

Sin embargo, las nuevas perturbaciones en las exportaciones probablemente tendrán un impacto limitado en los mercados petroleros mundiales, especialmente porque se espera que la oferta supere con creces la demanda en 2026.

Venezuela, que alguna vez fue un importante productor de petróleo crudo, el año pasado bombeó sólo alrededor de 900.000 barriles por día, menos del 1 por ciento del suministro mundial.

Esto se produce después de años de inversión menguante debido a políticas gubernamentales fallidas y sanciones económicas.

Aún no está claro cómo se producirá el cambio de régimen en Venezuela, pero es casi seguro que una transición pacífica hacia un régimen amigo de Estados Unidos conducirá al levantamiento de las sanciones de Washington.

Sin duda, proporcionaría un alivio muy necesario al tambaleante sector petrolero de Venezuela y, quizás lo más importante, cambiaría el panorama mundial de refinación de petróleo.

Líneas de refinería desviadas

Una transición suave en Caracas probablemente resultaría en un rápido desvío de las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela y volvería a convertir a Estados Unidos en el principal comprador de los volúmenes de petróleo del país.

Las refinerías de petróleo a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos, el principal centro de refinación y exportación del país, fueron construidas hace décadas para procesar petróleo crudo pesado –el tipo que Venezuela exporta– para productos como gasolina, diésel y combustible para aviones.