Cadete de la NDA encontrado muerto en una habitación de un albergue en Pune; La policía sospecha de suicidio.







Un cadete de primer período de la Academia de Defensa Nacional (NDA) fue encontrado muerto en la habitación de su albergue en el principal instituto de entrenamiento militar en Pune A primera hora del viernes, informó la agencia de noticias PTI. La policía sospecha que se trata de un caso de suicidio. La familia del cadete ha alegado que el acoso por parte de personas mayores lo llevó a tomar medidas extremas. La NDA ha ordenado un tribunal de investigación.

Según la policía, el cadete fue encontrado muerto por sus compañeros de grupo después de que no se presentó al entrenamiento matutino. No se recuperó ninguna nota del lugar, pero los hallazgos iniciales sugieren un suicidio, dijo un oficial de policía.

El cadete de 18 años provenía de Lucknow y provenía de una familia con experiencia en las fuerzas armadas, informó PTI. Su padre y su tío han servido en el ejército.

“Todo iba bien hasta que hace poco se quejó con su madre por acoso por algunas personas mayores. Posteriormente, la familia lo llevó ante las autoridades de la academia. Su madre y su abuela acudieron a la NDA antes que Navratri y señalaron el problema. Las autoridades de la NDA también respondieron y aseguraron tomar medidas”, dijo el tío materno del cadete.

Afirmó además que el cadete había hablado con su madre el jueves por la tarde y parecía normal durante la llamada.

«Habló con su madre por la tarde, pero parece que algo sucedió más tarde porque había una fiesta allí. Parece que algo sucedió durante la fiesta que lo entristeció mucho y lo impulsó a tomar una medida extrema», dijo.

Su tío también dijo que el cadete estaba perturbado por el presunto acoso y había hablado de suspender su entrenamiento.

“Él decía que no quería seguir en la academia”, añadió.

En un comunicado, la NDA confirmó la muerte del cadete y dijo que consulta había sido iniciado.

«Un cadete de primer curso murió en las primeras horas del viernes. Fue encontrado sin vida en su cabina por sus compañeros cadetes después de que no se presentó al entrenamiento del día. Fue inmediatamente trasladado al hospital militar de Khadakwasla, donde fue declarado muerto a las 6:30 de la mañana», dice el comunicado.

La NDA añadió que la familia del cadete y el personal local policía fue informado y se ha ordenado a un tribunal de instrucción que esclarezca las circunstancias que condujeron al incidente.

La policía dijo que se están llevando a cabo más investigaciones.

(Con entradas PTI)





