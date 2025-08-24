Cade Povich de Orioles revela un mensaje amenazante enviado a su esposa

La campaña de 2025 ha sido difícil para el Orioles de Baltimore en general. Después de una campaña de ruptura en 2024, los Orioles nunca han encontrado su paso esta temporada, con su récord de 60-70 actualmente viéndolos sentarse en el último lugar en la Liga Americana East. Como resultado de sus luchas, los fanáticos no están particularmente contentos con el equipo.

Si bien es razonable que los fanáticos se irritaran con un equipo que no cumple con las expectativas, algunas líneas nunca deben ser cruzadas. Después de una salida aproximada contra el Astros de HoustonEl lanzador titular Cade Povich reveló que una de esas líneas fue cruzada por un fanático que envió una amenaza preocupante a su esposa en las redes sociales.

Cade Povich llama a los fanáticos por amenazar a su esposa en las redes sociales

Entiendo que es posible que no haya realizado o haya obtenido los resultados que yo, mi equipo o muchos fanáticos pueden haber querido, así que obtengo la frustración. Di lo que quieras de mí en ese sentido. Sin embargo, salir de su camino a DM, mi esposa es inaceptable y lo que se muestra en esta imagen es … pic.twitter.com/ukng0nn7fg – Cade Povich (@cadejpovich) 23 de agosto de 2025

Baltimore tiene una colección de jóvenes talentos a su disposición, y un tipo que está involucrado en esa multitud es Povich. El joven zurdo hizo su debut en la MLB la temporada pasada, pero tuvo problemas, registrando un récord de 3-9 y una efectividad de 5.20 sobre 16 aperturas. Este tipo de problemas no es inusual para un jugador que salta de los menores a los profesionales, y la esperanza era que Povich pudiera resolver las cosas esta temporada.

Desafortunadamente para los Orioles, eso no ha sucedido. Los números de Povich en 2025 son muy similares a lo que hizo la temporada pasada, ya que tiene un récord de 2-7 con una efectividad de 5.13 en 17 apariciones, 15 de las cuales han sido arrancadas. Si bien ha ponchado a 95 bateadores, lo cual es un gran salto de los 69 ponches que tuvo la temporada pasada, Povich ha seguido siendo golpeado por las ofensas de las Grandes Ligas.

Povich entregó otra salida aproximada el viernes contra los Astros, ya que dio seis carreras (cuatro ganadas) en cuatro hits y dos bases por bolas mientras ponchó a cinco en 4.2 entradas de trabajo. Después de esta salida, un fanático enojado envió una amenaza inquietante a la esposa de Povich, Sophia, en Instagram, y cuando el titular de los Orioles se enteró del mensaje, él rápidamente llamó al fanático En una publicación en X.

«Entiendo que es posible que no haya realizado o haya obtenido los resultados que yo, mi equipo o muchos fanáticos pueden haber querido, así que obtengo la frustración», escribió Povich. «Diga lo que quiera de mí en ese sentido. Sin embargo, salir de su camino a DM, mi esposa es inaceptable y lo que se muestra en esta imagen es cruzar la línea. Yo, o especialmente mi esposa, no debería tener que preocuparse por nuestra seguridad en el público, sin embargo, la iglesia, debido a la forma en que actúo en el montículo».

«Vengo aquí para decir algo sobre esto porque sé que mi familia no está sola. Esto no pertenece al juego. Mateo 5: 43-48»

Cade Povich se convierte en el último jugador de MLB para enfrentar amenazas de los fanáticos

Uno de los temas de la temporada de 2025 MLB ha sido un aumento en las amenazas enviadas de los fanáticos a los jugadores de toda la liga. Con el aumento de las apuestas deportivas en línea y los atletas son más accesibles que nunca en las redes sociales, ha creado un torbellino que está teniendo un impacto negativo en estos jugadores. Al final del día, todos estos tipos son humanos, y está claro que este tipo de comportamiento es inaceptable.

La decisión de Povich de exponer al fanático fue valiente, y se ha convertido en el último jugador en luchar contra la tendencia reciente de los atletas que enfrentan las amenazas de los fanáticos casi al día. Todo lo que Povich puede hacer es trabajar para mejorar, e intentará volver a la pista cuando tome el montículo a continuación en la próxima serie de Baltimore contra los Medias Rojas de Boston.