Cade Cunningham y los Pistons arruinan el cumpleaños de LeBron James

El 30 de diciembre, Lebron James celebró su 41 cumpleaños. Actualmente es el jugador activo de mayor edad de la liga.

James pasó su cumpleaños enfrentándose al Pistones de Detroit y Detroit se aseguró de que James no consiguiera una victoria en su cumpleaños.

Los Pistons derrotaron al Lakers de Los Ángeles 128-106 de manera dominante como Cade Cunningham Lideró a su equipo con 27 puntos y 11 asistencias. James terminó con 17 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Detroit entró en el Staples Center e hizo lo necesario para salir con la victoria. Habría sido una excelente manera de terminar el cumpleaños de James con una victoria, pero los Pistons no iban a permitir que eso sucediera.

Cade Cunningham y los Pistons con una actuación impresionante

Los Pistons salieron y tenían algo que demostrar. Cunningham abrió el camino con su decimosexto doble-doble de la temporada y su cuarto juego consecutivo con más de 20 puntos.

La banca de Detroit también dio un paso al frente. Tres jugadores tenían 10 o más puntos y estaban liderados por Marcos Sasser quien anotó 19 puntos, el máximo de la temporada, y acertó cuatro triples. El entrenador en jefe de los Pistons, JB Bickerstaff, no tuvo más que cosas positivas que decir sobre la producción del banco y el desempeño de Sasser.

“Nos dieron una chispa tan grande” Bickerstaff dijo. «Sería negligente si no mencionara lo que hizo Marcus Sasser esta noche, después de no jugar pero aparentemente siempre encontrando su camino en el momento… no es fácil no jugar mucho y ser tan efectivo como él».

El banco de los Pistons tuvo un total de 67 puntos mientras que el banco de los Lakers tuvo 34.

Cunningham dio un agradecimiento especial a uno de sus compañeros después del partido. «Él es el hombre y es parte de ese colectivo de banca que vino aquí y cambió el juego para nosotros», dijo Cunningham sobre Javonte Verde. «Simplemente hace jugadas y está por todos lados, eso es lo que hace».

Green terminó con ocho puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y dos tapones en 31 minutos de trabajo ante los Lakers. Algunos otros jugadores que se destacaron fueron Isaías Stewart (15 puntos) y Ron Holanda (11 puntos y siete rebotes).

Los Pistons rompen una racha de dos derrotas consecutivas

Antes del partido de los Lakers, los Pistons perdieron sus dos partidos anteriores contra los jazz de utah y Clippers de Los Ángeles. La victoria sobre los Lakers rompió esa racha de derrotas mientras Detroit regresaba a casa después de una racha de cinco partidos como visitante.

Los Pistons se recuperaron después de una decepcionante derrota ante los Clippers donde Kawhi Leonard cayó 55 puntos, el máximo de su carrera. Detroit solo anotó 99 puntos en ese juego y fue la primera vez que no anotaron tres dígitos desde el 1 de diciembre.

En la derrota contra el Jazz, los Pistons permitieron al Jazz anotar 131 puntos. Fue apenas la segunda vez esta temporada que Detroit permitió que un equipo anotara más de 130 puntos. Los Pistons terminaron 3-2 durante su gira por la costa oeste y todavía tienen el récord más alto en la Conferencia Este después de 33 juegos.

Esta temporada, Detroit ha demostrado por qué es uno de los mejores equipos de la liga y actualmente el equipo a vencer en el este.