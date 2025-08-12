Cade Cunningham de Pistons predicho para enganchar la oportunidad de cambiar la vida

El Detroit Pistons tuvo un tremendo Temporada 2024-25 y uno que los dejó en la aparición en los playoffs. Si bien llegar a los playoffs podría ser un hecho para algunas franquicias, significó mucho para los Pistons, porque venían de una temporada en la que solo ganaron 14 juegos, durante sus Campaña 2023-24.

Realmente es un momento emocionante para ser fanático de los Detroit Pistons. El futuro se ve brillante, y una de las razones es por el armador estrella Cade Cunningham. Los Pistons redactaron a Cunningham como la selección general número 1 durante el Borrador de 2021Y después de algunas temporadas con lesiones, estuvo sano y entregado durante la temporada 2024-25. Parece ser el ajuste perfecto con el entrenador en jefe JB Bickerstaff, quien ingresará a sus segundas temporadas entrenando al equipo.

Ahora, Cunningham está haciendo olas en la NBA. Decir que está recibiendo respeto no cuenta completamente la historia. Está recibiendo más que respeto en la NBA, está comenzando a ser temido por otros equipos. Mirando hacia el futuro, un analista de la NFL está prediciendo una gran oportunidad para Cunningham en el futuro.

El armador de los pistones de los Detroit Cade Cunningham en 2028

Cunningham aún no ha tenido la oportunidad de estar en el equipo olímpico de EE. UU., Pero es una buena posibilidad que lo hará en 2028. En una característica publicada el jueves 7 de agosto, Colin Ward-Henninger predice quién hará el equipo de los Juegos Olímpicos de 2028Y tiene a Cunningham como un shoo-in.

En la pieza, Ward-Henninger dice que Cunningham será aterrador en los próximos años.



«Un armador de 6 pies y 6 pulgadas con tamaño y fuerza, Cunningham solo está aprovechando la superficie de su potencial», señala. «Da miedo imaginar lo bueno que podría ser en tres años, cuando será difícil dejar pasar por un lugar en la lista olímpica».

Agrega que Cunningham’s «La capacidad de jugar dentro o fuera de la pelota será clave, al igual que su capacidad para establecer compañeros de equipo además de buscar su propia ofensiva. Cunningham ganó el oro con el Equipo de EE. UU. En la Copa Mundial U19 FIBA, y 2028 parece el momento adecuado para que él suba a la etapa olímpica».

Cade Cunningham es el guardia número 4 en la NBA

Entonces, ¿cómo se defiende Cunningham contra otros guardias en la NBA? En una función publicada el lunes 4 de agosto, Frank Urbina clasifica a todos los guardias de la NBA y nombra lo mejor. Cunningham tiene un gran lugar en su cuenta.

Tiene Cunningham en el número 4, justo detrás de Luka Doncic del Los Angeles LakersShai Gilgeous-Alexander del Oklahoma City Thunder y Jalen Brunson del New York Knicks. Salario de Cunningham para el La temporada 2025-26 es de $ 46,394,100haciéndolo 16º en general.

«Cunningham simplemente disfrutó fácilmente la mejor temporada de su carrera, lo que llevó a Detroit a una temporada regular de 44-38 y dentro de dos juegos de la segunda ronda de los playoffs, no un pequeño logro considerando cuán abismal era el equipo hace solo unos años», señala Urbina en la pieza.

Es genial ver a Cunningham obtener toda esta prensa. Los próximos años serán emocionantes para este favorito de los Pistons.