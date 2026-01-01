Cadáveres de pollo y bombas molotov aterrorizan a DJ Donny, la policía metropolitana finalmente abre su voz

Jacarta – La Policía Regional Metropolitana de Yakarta habló sobre el asunto. informe la policia que fue creado por el influencer Ramond Dony Adam alias DJ Donny.

A través del Jefe de Relaciones Públicas policía metropolitana Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó que habían recibido el informe.

«Sí, es cierto que el informe ha sido recibido», dijo el jueves 1 de enero de 2026.

A pesar de confirmarlo, el ex jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta no dijo mucho sobre el informe realizado por DJ Donny. Sólo dijo que el informe realizado se trataba de dos cuestiones. terror que experimentó DJ Donny.

«Sobre los dos terrores», dijo de nuevo.

Anteriormente se informó que DJ Donny fue a Polda Metro Jaya para hacer un informe policial sobre los diversos terrores que experimentó, desde cadáveres de pollo que contenían amenazas hasta arrojar cócteles Molotov a su casa.

DJ Donny dijo que el primer terror que experimentó fue un paquete misterioso que resultó ser un pollo muerto. El paquete fue recibido por su esposa el lunes 29 de diciembre de 2025.

«Cuando lo abrí, resultó que contenía un cadáver de pollo, le habían cortado la cabeza. Había escritos que me amenazaban con ver mis palabras en las redes sociales. También había una foto mía, cuyo cuello estaba representado como si hubiera sido cortado», dijo Donny, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

En cuanto al incidente que vivió en ese momento, aún no lo había denunciado a la policía. Luego, volvió a experimentar un segundo incidente terrorista el miércoles 31 de diciembre de 2025, en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 03:00 WIB.

El terror que vivió quedó registrado en una cámara de circuito cerrado de televisión que mostró a dos personas lanzando bombas molotov hacia su casa.

«Anoche, al amanecer, lanzaron un cóctel molotov a mi casa. Por suerte, llovió y el fuego se apagó primero. De lo contrario, podría haberse incendiado. También fue atropellada por un coche», dijo.

Como resultado del ataque terrorista con cócteles molotov, todavía había cristales rotos y restos de bombas molotov en el lugar. Dijo que lo dejó así deliberadamente para mantener las condiciones del lugar para los fines de la investigación policial.

La denuncia realizada por DJ Donny está registrada con el número LP/B/9545/XII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya de fecha 31 de diciembre de 2025, con denuncia de violación de la Ley de Emergencia y/o el artículo 187 del Código Penal y/o el artículo 335 del Código Penal y/o el artículo 356 del Código Penal.