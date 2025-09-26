Cada vez que hay un problema de envenenamiento dirigido al gobierno regional, a pesar de que el programa nacional MBG

Pontianak, Viva – Gobernador West Kalimantan Ria Norsan enfatizó la importancia de una coordinación más rápida y efectiva entre Gobierno local y organizadores de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) para prevenir casos envenenamiento Alimentos que les dan a los estudiantes de la escuela.

«Cada vez que hay un problema de envenenamiento, el objetivo siempre es el gobierno local, aunque este es un programa nacional. Por lo tanto, he preguntado al Centro para que el coordinador de MBG de West Kalimantan pueda reunirse inmediatamente con nosotros, de modo que si hay problemas en el campo, se pueda comunicar directamente», dijo el viernes Ria Norsan en Pontianak.

Este problema fue transmitido por Ria Norsan después de dos casos de envenenamiento supuestamente relacionados con la distribución de alimentos MBG, cada uno en Rasau Jaya, Kubu Raya Regency y SDN 12 Benua Kayong, Regencia de Ketapang.

Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

Según él, se necesita una comunicación intensiva con el Coordinador Regional MBG para acelerar los pasos preventivos. Hizo hincapié en que la presentación de alimentos debe prestar atención a la puntualidad, la calidad de los ingredientes, al proceso de distribución para mantenerse segura para el consumo.

«A veces el problema no está en el proceso de cocción, sino en la entrega. Hay escuelas que se encuentran lejos para que los alimentos que se han cocinado unas horas antes se vuelven no aptos para el consumo. Luego debe verificarse primero, si no es factible, no se entreguen a los estudiantes», dijo.

El gobernador también destacó la importancia de mapear la cocina del proveedor MBG que actualmente está operando en West Kalimantan. Dijo que observaría directamente una serie de cocinas para garantizar los estándares de limpieza y factibilidad operacionales de acuerdo con las disposiciones.

«El coordinador de MBG en West Kalimantan debe poder reunir a todas las partes, incluido el gerente de la cocina. De esa manera, podemos proporcionar una dirección clara y medidas preventivas máximas», dijo.

Espera que la reunión con el Coordinador de MBG pueda realizarse de inmediato para que el gobierno provincial tenga un acceso más integral a la información relacionada con los proveedores, la distribución, al control de la calidad de los alimentos.

«Nuestro objetivo es el mismo, para que nuestros hijos estén sanos y que no hay más eventos de envenenamiento», dijo.

Afirmó Norsan, el programa MBG es uno de los programas prioritarios del gobierno central para aumentar la nutrición de los escolares. Sin embargo, la incidencia de envenenamiento en algunas regiones es un registro importante para que el gobierno fortalezca el sistema de supervisión, tanto en términos de calidad de alimentos como de distribución. (Hormiga)