Cada vez que hay un aumento en el impuesto especial de los cigarrillos, siempre nos preocupa los despidos

Yakarta, Viva – Ansiedad de los trabajadores en Industria de productos de tabaco (Iht) nuevamente alcanzó su punto máximo antes del anuncio de la nueva tarifa Especial de tabaco (CHT). Se considera que el aumento de la tarifa potencial está presionando cada vez más a la industria, lo que desencadena la amenaza de la reducción laboral, al tiempo que fomenta el aumento de la circulación cigarrillos ilegales.

Vicepresidente del Liderazgo Central de la Federación de Alimentos de Tabaco Alimentos de Alimentos-Trabajadores Indonesios (FSP RTMM-SPSI), Andreas Hua, enfatizó que el aumento de los impuestos especiales ha abandonado un gran impacto en los trabajadores.

«Desde 2012, el número de trabajadores ha continuado disminuyendo. En los últimos cinco años, la producción ha continuado disminuyendo, pero la tasa impositiva de impuestos realmente aumenta. Esto hace que la situación sea más pesada para los trabajadores», dijo en una declaración escrita, recibida en Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Él reveló, ansiedad obrero Siempre alcanzó su punto máximo hacia fines de año cuando el gobierno se prepara para anunciar nuevas reglas. «Cada vez que hay un aumento en los impuestos especiales, siempre estamos preocupados por los despidos. La producción se reduce, mientras que la carga está aumentando», agregó.

Además de suprimir la industria, Andreas evaluó que los aumentos de impuestos especiales agresivos también cambiaron el consumo público a productos de cigarrillos baratos a cigarrillos ilegales. Esta condición es irónica, porque los productos ilegales no contribuyen nada a los ingresos estatales.

Respuesta del este de Java Kadin

En términos de industria, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Java Oriental (Kadin), la hermana de Dwi Putranto, propuso una moratoria de aumento impuesto sobre el cigarrillo durante los próximos tres años. Según él, este paso será una solución concreta para la ansiedad de millones de trabajadores que dependen del sector del tabaco.

«La moratoria puede proteger a la fuerza laboral de las amenazas Despido Misa debido a la disminución de la producción «, explicó el hermano menor.

También enfatizó que esta política no es solo una cuestión de trabajadores, sino también de la estabilidad de los ingresos estatales. El aumento de la tarifa es demasiado alto, dijo el hermano menor, solo alentará a los consumidores a correr a productos ilegales que son perjudiciales para la industria legal y para el país.

Kadin señaló que la realización de los ingresos de impuestos especiales en 2024 solo alcanzó el 95.4% del objetivo. Una de las razones es la tendencia de la disminución de la producción de cigarrillos que es consistente en los últimos años.

En 2022, la producción nacional de cigarrillos alcanzó 323.9 mil millones de tallos. Esa cifra cayó a 318.1 mil millones de tallos en 2023, luego disminuyó nuevamente a 317.4 mil millones de tallos en 2024. Hasta el primer semestre de 2025, la producción fue de solo 142.6 mil millones de cigarrillos, inferiores a 146.18 mil millones en el mismo período del año anterior.

La tendencia muestra que un aumento agresivo en las tarifas de impuestos especiales no solo suprime la industria, sino que también reduce el potencial de los ingresos estatales. La razón es que, cuando cae la producción y los consumidores recurren a cigarrillos ilegales, el impuesto especial que entra en disminución automáticamente.

Afirmó el hermano menor, la moratoria de tres años proporcionará espacio de recuperación para la industria del tabaco. Con una pausa, las empresas pueden hacer la eficiencia de las cadenas de suministro, reorganizar las carteras de productos, al tiempo que aumenta el cumplimiento estándar.

«Para la industria, la moratoria será una oportunidad para transformarse para sobrevivir en medio de la dinámica del mercado», concluyó.