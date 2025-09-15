Cada vez más traficantes de MG en Indonesia

Sukabumi, Viva – Mg Indonesian Motor nuevamente se suma a la red desear En Java inaugurando dos nuevas ubicaciones. La apertura se llevó a cabo simultáneamente en la ciudad de Yogyakarta y la ciudad de Sukabumi, West Java.

Leer también: El nuevo concesionario GAC en Surabaya no es solo una exhibición de automóviles



Ambos puntos de venta son operados por PT Bahana Cahaya Mobilindo como socio estratégico. Los servicios disponibles tienen conceptos 3S, a saber, ventas, mantenimiento y repuestos.

El CEO de MG Motor Indonesia, Jason Huang, enfatizó este paso como una forma de consistencia de la empresa.

Leer también: El concesionario de Yamaha en el centro de Yakarta fue subastado por el estado



«Hoy, continuamos el compromiso de MG en el alcance del servicio de fortalecimiento para los consumidores a través de la apertura de dos redes de concesionarios en Java», dijo, citado por un comunicado oficial, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: MG nuevo automóvil eléctrico, el SUV diesel más buscado y consejos sobre el cuidado de la batería



El concesionario en Yogyakarta se encuentra en un área de 840 metros cuadrados. Las instalaciones incluyen una sala de exposición para cuatro autos y tres áreas de mantenimiento.

Mientras tanto, el concesionario Sukabumi tiene un área de construcción de 601 metros cuadrados, esta salida está equipada con una sala de exposición de tres unidades de automóviles y áreas de servicio para los propietarios de vehículos.

Los dos distribuidores también están equipados con instalaciones adicionales como la sala de espera del cliente. MG también proporciona un punto de carga de 7.7 kWh para apoyar a los consumidores de usuarios de vehículos eléctricos.

Jason Huang dijo que la cooperación con el grupo Deta fue un factor importante en el desarrollo de esta nueva red. «También apreciamos a nuestro socio de distribuidores de confianza, Deta Group, al realizar estas dos últimas redes de distribuidores con décadas de experiencia en la industria automotriz indonesia», dijo.

Además de la inauguración del concesionario, MG también presenta una serie de programas promocionales para los consumidores. La oferta proporcionada en forma de DP de luz comienza un 15 por ciento y un 0 por ciento de interés con un tenor de hasta dos años.

Otros programas adicionales incluyen servicios de servicio gratuitos, cupones de compra y oportunidades para participar en el programa de intercambio. También se proporcionan premios para clientes potenciales que realizan pruebas de vehículos en el último concesionario.