Cada vez más redes SPKLU en lugares estratégicos

Jacarta – Red de Estaciones Públicas de Carga de Vehículos Eléctricos (SPKLU) en Indonesia continúa aumentando en varios puntos estratégicos, lo que marca un verdadero paso hacia un ecosistema de transporte sostenible.

Uno de los principales proveedores, Terra Charge de Japón, ha vuelto a reforzar su presencia en Yakarta instalando un cargador CC ultrarrápido de 120 kW y un cargador CA mediano de 22 kW en Plaza Senayan.

El director general de Terra Charge Indonesia, Go Suzuki, dijo que esta iniciativa es parte de la estrategia de expansión de la compañía para ampliar la infraestructura de carga en áreas con alta actividad.

«Se eligió Plaza Senayan porque es uno de los principales destinos para los yakartanos que están empezando a cambiar a vehículos eléctricos», dijo. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del viernes 24 de octubre de 2025.

Según él, la colaboración entre Terra Charge y PT Senayan Trikarya Sempana, que gestiona Plaza Senayan, es una forma de apoyo para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en Indonesia. Esta sinergia también refleja el importante crecimiento del mercado nacional de vehículos eléctricos en los últimos dos años.

Representantes de Plaza Senayan dijeron que brindar instalaciones de carga era parte de los esfuerzos para aumentar la comodidad de los visitantes.

Go Suzuki agregó que la tecnología del cargador CC ultrarrápido de 120 kW permite cargar el vehículo en menos de 30 minutos, mientras que el cargador CA de 22 kW brinda una opción para los usuarios que estacionan sus vehículos por más tiempo.

«La combinación de estos dos tipos de cargadores está diseñada para satisfacer las necesidades de diversos usuarios, desde trabajadores de oficina hasta visitantes de centros comerciales», afirmó.

La instalación de instalaciones en Plaza Senayan forma parte del gran plan de Terra Charge para construir la red privada de carga de vehículos eléctricos más completa de Indonesia.

«Con más de 300 unidades de carga operativas en 250 ubicaciones en todo el país, la empresa continúa acelerando el cambio hacia un transporte más limpio y sostenible», afirmó Go Suzuki.

Destacó que esta ampliación de la red tiene como objetivo aumentar la accesibilidad de carga en las principales ciudades. «Queremos acelerar la adopción de vehículos eléctricos proporcionando soluciones de carga rápidas, accesibles y eficientes en los puntos de actividad de la comunidad», añadió.