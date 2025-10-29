Cada vez más distribuidores Jaecoo en Yakarta

Jacarta – Jaecoo Indonesia continúa ampliando su red comercial con la inauguración distribuidor Jaecoo MAS Kelapa Gading en Jalan Boulevard Raya Blok LA 6 No. 34–35, Kelapa Gading, norte de Yakarta. La presencia de estos 13 concesionarios supone un paso estratégico para reforzar los servicios comerciales y posventa en zonas con gran potencial de mercado automovilístico.

Ubicado en un área de 750 metros cuadrados con un área de construcción de 800 metros cuadrados, Jaecoo MAS Kelapa Gading lleva el concepto 3S (Ventas, Servicio, Repuestos) con un diseño moderno, áreas cómodas y estándares de servicio globales.

Este concesionario está equipado con cuatro estaciones de servicio capaces de atender hasta 10 vehículos por día, además de proporcionar una estación de carga de CA de 7 kW para respaldar la electrificación de los vehículos.

Aparte de eso, este distribuidor también ofrece servicio de recogida gratuito y asistencia en carretera gratuita durante las 24 horas para brindar una sensación de seguridad y comodidad a los clientes.

«La inauguración de Jaecoo MAS Kelapa Gading es parte de nuestra estrategia para ampliar el alcance de los distribuidores de Jaecoo en áreas estratégicas de Indonesia, especialmente en el norte de Yakarta. A través de este distribuidor, queremos brindar fácil acceso y servicios 3S que prioricen el profesionalismo y los estándares globales de Jaecoo», dijo Max Zhou, director nacional de Jaecoo Indonesia, el miércoles 29 de octubre de 2025.

JAECOO inaugura el decimotercer distribuidor en Kelapa Gading Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Esta sala de exposición muestra cinco unidades de automóviles superiores, incluidos el Jaecoo J7, Jaecoo J8 y Jaecoo J5 EV. El último modelo es el centro de atención porque se le conoce con el sobrenombre de «El verdadero SUV». El coche pronto lanzará su precio oficial el 3 de noviembre de 2025.

En su discurso, el director presidente de PT Mayapada Auto Mitra, Djunaedi Hadiwidjaja, dijo que el área de Kelapa Gading tiene un gran potencial de mercado y diversas características de consumo.

«El perfil de los clientes de Kelapa Gading es muy dinámico, algunos son empresarios, otros son profesionales. Así que veo que es muy dinámico en Kelapa Gading», dijo Djunaedi.

Añadió que desde que se convirtió en distribuidor oficial, las ventas de Jaecoo han mostrado resultados alentadores.

«Jaecoo ya está preparando los próximos productos extraordinarios. Creo que de esta sala de exposición saldrán al menos entre 50 y 75 unidades. Porque los productos son atractivos y los precios también lo son. Esta es una elección extraordinaria», afirmó con optimismo.