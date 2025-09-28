Cada vez más brutal, Malasia acusa a Vietnam e Indonesia que causa sanciones de la FIFA

VIVA – El drama de sanciones de la FIFA contra la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) ensanchado. Habiendo arrastrado previamente el nombre de Indonesia, ahora es el turno de Vietnam para estar detrás del castigo severo.

Leer también: Escándalo de naturalización: Malasia fue sentenciada a la FIFA, Indonesia fue llevada



Malasia Media, Eat the Ball, asocia la figura de Nguyen Thi My Dung, miembro del Comité Disciplinario de la FIFA de Vietnam, con el caso de la falsificación del documento naturalizado de siete jugadores Equipo nacional de Malasia. Se dice que mi estiércol tiene el potencial de conflicto de intereses, especialmente Malasia y Vietnam que acaban de reunirse en los clasificatorios de la Copa Asiática de 2027.

«La existencia de este estiércol como representante del sudeste asiático en el comité disciplinario de la FIFA dio lugar a posibles conflictos de intereses», escribió el balón.

Leer también: Lista completa de jugadores del equipo nacional indonesio: la liga indonesia sigue siendo el mayor contribuyente a los holandeses



Anteriormente, el Príncipe Heredero de Johor (TMJ), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, también tuvo tiempo de subir noticias que arrastraban a Indonesia. Acusó que había un papel externo que contribuyó a la decisión de la FIFA de imponer sanciones a Malasia.

Sin embargo, la propia FIFA enfatizó que las decisiones transmitidas en Pure Fam se basaron en evidencia legal. Se ha demostrado que FAM viola el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) con el uso de documentos falsos para naturalizar a los jugadores.

Leer también: Cremonese da malas noticias para el equipo nacional indonesio



Como resultado, FAM fue recompensada con una multa de CHF 350,000, mientras que siete jugadores naturalizados fueron sentenciados a una multa de 2,000 CHF y una prohibición del fútbol durante 12 meses.

Aunque está claro que la decisión de la FIFA basada en regulaciones, la controversia en Malasia nunca disminuyó. Después de Indonesia, ahora Vietnam también fue arrastrado en este largo drama de la FIFA Sancions.