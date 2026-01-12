Cada vez más acalorado, Irán amenaza con atacar a los ejércitos estadounidense e israelí si protege a los manifestantes.

IránVIVA – Las protestas que tienen lugar en todo Irán han vuelto a causar víctimas. Se informó que al menos 538 personas murieron tras la protesta hasta el domingo 11 de enero de 2026, hora local. Al mismo tiempo, Irán advirtió que los militares Estados Unidos de América Y Israel sería un «objetivo legítimo» si Estados Unidos utilizara su fuerza para proteger a los manifestantes.

Lanzamiento Noticias AP, La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, dijo que más de 10.600 personas habían sido arrestadas durante dos semanas de manifestaciones en Irán. Se sabe que esta institución es bastante creíble porque en los últimos años ha informado a menudo sobre los disturbios en Irán confiando en una red de seguidores dentro del país para verificar los datos de cada uno. Según su informe, del total de muertos, 490 personas eran manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hasta ahora el gobierno iraní no ha proporcionado datos oficiales sobre el número de víctimas en la serie de manifestaciones.

Mientras tanto, en medio de una ola de protestas generalizadas, el gobierno iraní también cortó el acceso a Internet y las redes telefónicas. Esta medida hace que sea cada vez más difícil para partes externas monitorear la evolución de la situación dentro del país. Se teme que el apagón de las comunicaciones en realidad abra espacio para que los grupos de línea dura dentro de las fuerzas de seguridad lleven a cabo acciones más brutales. Sin embargo, el domingo, los manifestantes regresaron a las calles y abarrotaron varias zonas de la capital, Teherán, y de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

Respuesta de Estados Unidos

presidente de estados unidos Donald Trump y su equipo de seguridad nacional estarían considerando varias opciones de respuesta contra Irán, que van desde ciberataques hasta ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel. Esta información fue transmitida por dos fuentes familiarizadas con las discusiones internas en la Casa Blanca y hablaron bajo condición de anonimato.

«El ejército está revisando esto y estamos considerando algunas opciones muy duras. Si lo hacen, los golpearemos a un nivel que nunca antes habían experimentado», dijo Trump a los periodistas el domingo 11 de enero de 2026 por la noche, hora local.