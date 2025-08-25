Cada versión y portada del álbum

«La vida de una showgirl«Parece que va a tener nueve vidas y luego algunas, cuando se trata de ediciones variantes con diferentes imágenes de portada del álbum y esquemas de color de vinilo. Solo Swift y su equipo saben cuántas versiones diferentes del álbum aumentarán para la preventa antes de que todas las variantes se hayan enviado para el lanzamiento oficial del 3 de octubre, pero parece que será un lote, dado que el Pacio de la venta de todos los cantantes ya se ha enviado de inmediato.

La última variante, que salió a la venta a las 4 pm ET del lunes, es la «Tiny Bubbles in Champagne Collection», dos LP diferentes con la misma imagen de portada pero colores de vinilo muy diferentes.

Con esta nueva imagen de Swift, en las redes sociales, ha habido una respuesta positiva que ha sido una reacción común a casi todas las portadas alternativas/variantes hasta ahora: «Debería haber sido la portada del álbum pero está bien».

Cada una de sus ediciones limitadas ha llegado precedida por un reloj de cuenta regresiva, y la promesa de que la variante estaría a la venta durante 48 horas o «hasta que se duren los suministros». Este último definitivamente se ha aplicado, ya que la mayoría de estos se han agotado en aproximadamente una hora.

Pero en aras del mantenimiento de registros históricos, si no necesariamente una guía de los productos que aún puede comprar, aquí está VariedadLa mirada regularmente actualizada de todas las ediciones anteriores de «The Life of a Showgirl», en orden cronológico inverso. NOTA: Todas estas versiones anteriores se describieron como prensas únicas y ya no están disponibles, excepto la versión naranja, que aparentemente cuenta como la edición estándar.

25 de agosto: The Tiny Bubble in Champagne Collection (Dos variantes de vinilo)

Dado que las nuevas variantes de esta semana se describen tan coloremente como siempre, una de las ediciones frescas viene en «bajo luces brillantes de vinilo perlero», y la otra se ofrece en «lápiz labial rojo y vinilo transparente de encaje». Como siempre, el logotipo de la cubierta delantera tiene coloración para que coincida con lo que se lanzará al plato giratorio.

Por ahora, Swift ha vuelto a ser fotografiado solo con su brillante apariencia, frente a la toma de grupo de la colección anterior. El primer plano de su rostro puede, para Swifties, recordar una letra de no hace mucho tiempo: «Dibuja el ojo del gato lo suficientemente agudo como para matar a un hombre».

21 de agosto: The Baby That’s Show Business Collection (Dos variantes de vinilo)

Esta edición estaba disponible en dos variantes de color diferentes: «Vinilo dorado de Bouquet encantador» (arriba, izquierda) y «Lakeside Beach Blue Sparkle Vinyl». La portada de este era posiblemente el mayor placentero de la multitud de las diferentes imágenes de portada hasta la fecha, retratando a Swift como parte de una línea de coro de Vegas-Y. Al igual que con otras variantes de vinilo hasta ahora, el color de las letras en la cubierta delantera coincidía con el color del LP en el interior.

La edición azul se agotó primero en el sitio web de Swift, en aproximadamente media hora, mientras que pasó aproximadamente una hora antes de que la versión dorada se marcara ya que ya no estaba disponible. Aparentemente, este último estaba reabastecido en algún momento, pero rápidamente no estaba disponible nuevamente, según las cuentas de los fanáticos.

18 de agosto: la colección de errores brillantes (Dos variantes de vinilo)

Estas fueron las primeras versiones alternativas de LP en la venta. Los colores para el vinilo se llamaron oficialmente «vinilo de marmolado de violeta brillante» y «vinilo de mármol de Wintergreen y Onyx». Ambas ediciones LP compartieron la misma fotografía de portada de Swift en (por supuesto) un atuendo de showgirl, con variaciones en la coloración del logotipo del título. Ambos se agotaron en su tienda web en aproximadamente una hora, marcando la primera vez que Swifties se dio cuenta de cuán corta podría ser la ventana de disponibilidad para estos artículos.

La portada de esta edición fue quizás la más controvertida hasta la fecha, y algunos la encontraron apoyada contra una pared para ser sexualmente sugerente, mientras que otros protestaron porque parecía más cansada o simplemente elástica que sensual. En cualquier caso, fue la imagen de portada que lanzó un millón de memes, principalmente de Swift sosteniendo varias cosas, como la torre inclinada de Pisa.

18 de agosto: es hermoso, es entusiasta y son ediciones aterradoras (tres variantes de CD)

Antes de que Swift llegó a su serie de ediciones de vinilo alternativas, puso tres versiones de CD de lujo a la venta de una vez, cada una de ellas con una foto de portada completamente diferente.

La portada «It’s Astersing» le tenía a horcajadas en una fila de sillas y se veía lista para la acción, en una pose a algunos les gustaba Spider-Man, aunque mucho más legal. «Es entusiasta» la hizo hacer un «peek-a-boo» con poca luz con las manos cubriéndose la cara pero no los ojos. Y la foto «It’s Beautiful» fue básicamente un concurso entre la cantidad de piel y la cantidad de brillo que podría competir por el dominio en una sola pose.

13 de agosto: la edición estándar

El disparo de Swift se sumergió principalmente en una bañera sugiere glamour y el rigor y el cansancio en una comedada detrás de escena. Esta fue la primera portada revelada y, por ahora, al menos, parece ser el único juego perpetuamente a la venta. También es la única versión del álbum disponible en todos los formatos: vinilo, CD, cassette, descarga digital y transmisión.

El LP llegará a «Vinilo naranja Portofino Orange de sudor y sudor de vainilla», y el cassette viene con la misma descripción. La versión de CD viene con un póster. Todos estos están disponibles en su tienda web y presumiblemente estarán indefinidamente, así como en tiendas minoristas el 3 de octubre.

Se dice que el compañero de ladrillo y mortero de Swift, Target, tiene su propio color único para su versión del vinilo, según las supuestas pegatinas para la liberación que se filtró y puede o no ser legítima.

La fotografía de todas las imágenes del álbum de Swift esta vez se acredita conjuntamente a Mert Alas y Marcus Piggott.