‘Cada verano después’ serie ‘todos los años después de’ elige Elisha Cuthbert

Elisha Cuthbert se ha unido al Video de Amazon Prime serie «Cada año después«La adaptación de la serie de la novela de la fortuna de Carley» Cada verano después «.

Cuthbert aparecerá en un papel de estrella invitada recurrente como Sue Florek, la madre de Sam Florek. Ella se une Proporcados previamente anunciados Sadie Soverall y Matt Cornett¿Quién interpretará a Percy y Sam respectivamente, así como a los miembros del elenco Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway y Joseph Chiu?

El logline oficial de «todos los años después» dice: «Contada en el transcurso de seis años y una semana en Barry’s Bay, la ciudad por excelencia del lago, ‘cada año después’ es una historia romántica y nostálgica de los primeros amores y las personas y las opciones que nos marcan para siempre».

Cuthbert es mejor conocido por sus papeles en espectáculos como «The Ranch», «Happy Endings» y «24», así como por películas como «The Girl Next Door» y «House of Wax». Recientemente envolvió la producción en la función «Bandit» junto a Josh Duhamel y Mel Gibson, mientras que también trabajó recientemente en la función «The Cellar» frente a Eoin Macken.

Ella es representada por CAA y directora.

Amy B. Harris servirá como el showrunner y productor ejecutivo de la serie. Fortune también es una productora ejecutiva junto con Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens y Grace Gilroy.

«Cada verano después» se publicó originalmente en 2022. La llamada comunidad en línea de Booktok defendió la novela, con el hashtag «Cada verano después» que alcanzó más de 81 millones de visitas sobre Tiktok. El libro pasó 14 semanas en la lista de bestseller del New York Times y ha vendido más de 1 millón de copias hasta la fecha. Las otras novelas de Fortune son «Este verano será diferente» y «Meet Me at the Lake».

Esta será la última entrada de Amazon en el espacio YA. El streamer encontró un éxito particular con la serie «The Summer I Gurnty Pretty», que acaba de concluir después de tres temporadas, pero tiene un Película final en camino. Otros shows recientes de YA en Amazon incluyen «The Runarounds» y «Maxton Hall», mientras que los próximos shows incluyen la precuela «Legally Blonde» «Elle», «Sterling Point» de Megan Park y la adaptación de la serie de los libros «Off Campus» de Elle Kennedy.