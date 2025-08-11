Cada película y espectáculo de Marvel Cinematic Universe: el horario completo de Marvel

Estrenado en los cines, disponibles en Disney+

El nuevo Capitán América, Sam Wilson (Anthony Mackie), pelea la buena pelea sin el apoyo de los Vengadores, que se disolvieron a raíz del «final del juego». También regresan de «The Falcon and the Winter Soldier» están Carl Lumbly como Isaiah Bradley, también conocido como el primer supersoldista negro (que le dijo a Sam en «Faws» que Estados Unidos nunca aceptaría a un Capitán América negra), y Danny Ramírez como Joaquín Torres, que hereda el Falcon Moniker de Sam. Shira Haas («poco ortodoxa») se une al elenco como Ruth Bat-Seraph, también conocido como Sabra. En los cómics, Sabra es un mutante que trabaja como agente del Mossad israelí, pero un portavoz de Marvel contado Variedad que los cineastas están adoptando «un nuevo enfoque» con el personaje.

Julius Onah («Luce», «The Cloverfield Paradox») dirige desde un guión del escritor principal de «FAWS» Malcolm Spellman y escritor de personal Dalan Musson, con Matthew Orton («Moon Knight») escribiendo material para fotografía adicional en 2024.

La película se subtituló originalmente «New World Order», pero Disney anunció que se cambió a «Brave New World» en junio de 2023. Mientras que la fotografía principal concluyó antes de la huelga SAG-AFTRA, Disney empujó la película de un lanzamiento de mayo de 2024 a febrero de 2025.

MCU Tie-in: Thaddeus «Thunderbolt» Ross, aparecerá como presidente de los Estados Unidos en «Brave New World» – jugado por Harrison VadoReemplazando al difunto actor William Hurt, quien originó el papel en «The Incredible Hulk» de 2008 y lo jugó varias veces, más recientemente en «Black Widow» de 2021. Como el primer trailer casi confirmado, Ross también se transformará en el Hulk Red.

Otro personaje que comenzó en «The Incredible Hulk» también está regresando: Tim Blake Nelson interpretará a Samuel Sterns, también conocido como el líder. En esa película, Emil Blonsky (Tim Roth) obliga a Samuel a usar muestras de sangre de Bruce Banner (interpretada por Edward Norton) para transformar Emil en la abominación. Después, parte de la sangre de Bruce aterriza en una herida abierta en el cráneo de Emil, transformándolo en el líder. Diecisiete años despuésFinalmente veremos lo que sucedió después para Samuel.

Esta película también finalmente se ocupará del final de los «eternos» de 2021, cuando surgió un colosal celestial en el Océano Índico y se convirtió en piedra. Como se reveló en el Comic-Con de San Diego de 2024, el adamantium de metal se descubrirá dentro del cuerpo del Celestial, una adición de cejas al MCU.

El líder y Ross pueden no ser los únicos personajes heredados de MCU que regresan para «Brave New World», especialmente porque la película de equipo antihéroe «Thunderbolts» seguirá más tarde en 2025, que presenta el ex capitán de la desgracia de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuse de Wyatt Russell). «Faws». Y luego está la burla posterior a los créditos para «Faws», en el que Sharon Carter (Emily VanCamp) se reveló como la nefasta agente de energía justo cuando es perdonada y traída al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué se convertirá en ella?