Cada neumático Bridgestone está fabricado a partir de estos 3 elementos.

Yakarta, VIVA – En medio de la industria automotriz que todavía enfrenta presión debido a la desaceleración económica, PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) sigue mirando a 2025 con actitud optimista.

La compañía destaca su compromiso de seguir ofreciendo los mejores productos y servicios a los clientes, así como reforzar su contribución a la sostenibilidad y la seguridad. Una actitud adaptativa y centrarse en el valor a largo plazo son las claves para mantener la competitividad en medio de una situación de mercado incierta.

Según el director general de Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, este año es un momento importante para poner a prueba la resiliencia empresarial. Él cree que los desafíos enfrentados en realidad abren espacio para una innovación y eficiencia más sostenibles. Bridgestone, afirmó Mukiat, intenta garantizar que cada paso que da proporcione valor añadido para los clientes y la comunidad en general.

«Entendemos que los cambios económicos y sociales son actualmente muy rápidos. Sin embargo, una cosa que no ha cambiado es nuestro compromiso de ser siempre un socio de movilidad confiable para el pueblo indonesio», dijo en el evento Bridgestone Indonesia Media Gathering citado por VIVA Otomotif el miércoles 8 de octubre de 2025.

La estrategia de Bridgestone Indonesia este año se centra en la eficiencia, la responsabilidad social y la innovación sostenible. Este enfoque está en línea con la visión de la empresa de crear valor a largo plazo, no sólo de perseguir un crecimiento momentáneo.

Actualmente, Bridgestone cuenta con 400 Tiendas Modelo (TOMO) y alrededor de 1.500 tiendas de neumáticos generales que respaldan su red de distribución nacional.

Para respaldar la visión de la movilidad sostenible, Bridgestone presentó la tecnología ENLITEN, una plataforma de diseño de neumáticos orientada a la eficiencia energética y el alto rendimiento. Esta tecnología permite que los neumáticos sean más livianos, tengan menor resistencia a la rodadura y permitan una mejor eficiencia del combustible.

ENLITEN también está diseñado para ser compatible con varios tipos de vehículos, incluidos los vehículos eléctricos. Un producto que adopta esta tecnología es el Bridgestone Turanza 6, un neumático premium con una eficiencia de rodadura que aumenta hasta en un 15 por ciento.

También se aplica una tecnología similar al ECOPIA EP300, conocido como un neumático de bajo consumo de combustible y alta durabilidad. A través de esta innovación, Bridgestone se esfuerza por ofrecer soluciones de neumáticos que no sólo sean superiores en rendimiento, sino también respetuosas con el medio ambiente.