Cada fin es un nuevo comienzo

VIVA – 2025 será un período que no será fácil para ti Atalia Praratya. Varias pruebas van y vienen, sobre todo a finales de año, cuando su vida doméstica se vuelve difícil. Ridwan Kamil caducará. En medio de los focos públicos y diversos temas que acompañaron su divorcio, Atalia optó por cerrar el año con reflexión y recibir el 2026 con plena esperanza.

Lea también: Al abrir documentos secretos, el abogado Ridwan Kamil finalmente responde a la cuestión de la hija de Arka, Aura Kasih



El miembro de la RPD de RI compartió un conmovedor mensaje subiéndolo a su cuenta personal de Instagram. A través de palabras sencillas pero significativas, Atalia muestra una actitud fuerte y optimista de cara al nuevo capítulo de su vida. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Atalia Praratya en el tribunal religioso de Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Lea también: Con respecto al problema de las trampas de Ridwan Kamil, Atalia Praratya finalmente abrió su voz y respondió directamente



«Cada final es un nuevo comienzo (Cada final es un nuevo comienzo)», escribió Atalia Praratya en su carga citada el viernes 2 de enero de 2026.

Este mensaje parecía ser un reflejo del viaje de vida que acababa de recorrer. Después de pasar por una etapa dura y de prueba, Atalia enfatizó su convicción de que cada final siempre trae la oportunidad de empezar de nuevo mejor.

Lea también: La carga de Ridwan Kamil sobre un hombre que se atrevió a disculparse, muchos internautas criticaron



La cosa no quedó ahí, Atalia también escribió sus esperanzas de recibir el nuevo año con entusiasmo y oración. Muestra un gran optimismo en 2026 como un comienzo más tranquilo y significativo.

«Año nuevo, nueva esperanza, nuevo comienzo (Año nuevo, nueva esperanza, nuevo comienzo) 2026, Bismillahirrahmanirrahim…», escribió nuevamente.

Por otro lado, Atalia Praratya también habló sobre el creciente problema relacionado con la causa de su divorcio del ex gobernador de Java Occidental. Destacó que el tema de una tercera persona que circula ampliamente en la sociedad no es cierto y no forma parte de la demanda de divorcio que se está interponiendo.

«Oh, yo… no está en nuestra demanda. Pregúntale a la persona interesada sobre eso», dijo Atalia.