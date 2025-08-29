Cada familia debe tener tres hijos: el jefe de RSS Mohan Bhagwat







Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Jefe Mohan Bhagwat ha dicho que todos los ciudadanos indios deberían considerar tener tres hijos en su familia, diciendo que el crecimiento de la población puede servir como un activo y una carga, pero una tasa de natalidad estable ayudará a mantener a la población en control mientras mantiene un nivel aceptable.

«La política de población de nuestro país recomienda 2.1 niños, en promedio. Pero cuando uno tiene hijos, entonces no tienen 0.1 hijos. En matemáticas, 2.1 es 2, pero con el nacimiento de niños después de 2, es 3, por lo que 2.1 significa 3. Cada ciudadano debería ver que debería haber tres hijos en su familia», dijo Bhagwat el jueves durante las celebraciones centenarias de RSS en RSS en Nueva Delhi.

Los comentarios del jefe de RSS se producen en medio de la preparación del gobierno para el censo de 2027, que brindará datos demográficos actualizados en todo el país desde 2011, incluida la tasa de natalidad. Sin embargo, un reciente Informe de las Naciones Unidas En el estado del mundo, la población ha advertido que la tasa de natalidad de la India ha disminuido a 1.9, menos que el objetivo de mantener 2.1.

«Esta es una visión para el país. En segundo lugar, también existe una preocupación. La población es un activo, pero también puede ser una carga. Tenemos que alimentar a todos, por lo que la política de población recomienda esto. De un lado, la población está controlada, y por otro lado, es suficiente; es por eso que 3 (niños) deberían suceder, pero después,» no deberían aumentar demasiado, cuidando que les dan una buena upring. Esto es lo que les ocurra a 3 (los niños). agregado.

Dijo que ha estado ocurriendo una tasa de natalidad decreciente en todas las comunidades, incluidos los hindúes. «Una tasa de natalidad decreciente está ocurriendo para todos. Durante algún tiempo, la tasa de natalidad de los hindúes ha estado cayendo, y está sucediendo aún más. Otros no tienen tal cambio, por lo que se muestra prominentemente, pero la suya también está disminuyendo. La naturaleza hace esto a menudo. Si los recursos son menos y la población es más, entonces esto sucede», dijo.

Además, instó a que las generaciones futuras estén preparadas para esto, mientras que la generación actual también debería ayudar con los esfuerzos de control de la población, agregando: «Para esto, la nueva generación debería estar preparada; quien lo tenga en sus manos también debería hacerlo ahora». El Política de población nacional 2000 es un marco político que tenía como objetivo «alcanzar una población estable para 2045, a un nivel consistente con los requisitos de crecimiento económico sostenible, desarrollo social y protección del medio ambiente».

La política promovió enérgicamente las normas familiares pequeñas para lograr «niveles de reemplazo de tasa de fertilidad total (TFR)». La política tuvo como objetivo lograr un TFR del 2.1 por ciento en 2010, para reducirse de 3.3 en 1997. Según los datos del censo de 2011, la tasa de fertilidad específica de la edad a nivel nacional para las mujeres en el grupo de edad 15-49 en los grupos de edad de cinco años disminuyó en 2011 en comparación con 2001. El TFR a nivel nacional disminuyó de 2.5 a 2.2 durante 2001-11.

Según un informe de las Naciones Unidas (ONU) recientemente publicadas, titulado «Estado de la población mundial 2025: la verdadera crisis de fertilidad», se espera que la población de la India crezca a aproximadamente 1.700 millones de personas para 2045 antes de que comience a disminuir. El informe estima que el TFR ha disminuido a 1.9 este año, cayendo por debajo del objetivo 2.1. El informe también mencionó a India como «la nación más poblada del mundo» que tiene casi 1,500 millones de personas.

Sin embargo, el Censo de 2027que recolecta ejercicios demográficos, económicos y de enumeración de castas en todo el país, ayudará a actualizar las cifras de tasas de natalidad, mortalidad materna y crecimiento de la población, entre otros.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente