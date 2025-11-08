Cada Conferencia Regional tiene la postura política de un partido para responder a los problemas regionales.

Jacarta – Secretario General (Secretario General) PDIP Hasto Kristiyanto Explicó que las conferencias regionales que se han venido realizando en diversas regiones son resultado de la consolidación fiesta post-congreso en la construcción de solidez.

Hasto recordó que en cada conferencia regional habrá una postura política de un partido que servirá como referencia para abordar los problemas de cada región.

«Les recuerdo que en cada conferencia regional siempre hay una postura política dada por el partido para responder a los problemas regionales», dijo en una entrevista en la oficina escolar del PDIP DPP, Lenteng Agung, en el sur de Yakarta, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Hasto Kristiyanto, secretario general del PDIP Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Porque sea lo que sea, debemos poder acercarnos a la lucha del pueblo», añadió.

Mientras tanto, la conferencia de Java Occidental también se llevará a cabo en un futuro próximo y será interesante participar en ella con la participación del candidato a gobernador de Java Occidental de 2025 y ex regente de Pangandaran, Jeje Wiradinata, quien se sabe que participará. prueba de idoneidad y idoneidad junto con otros candidatos a la presidencia del DPD.

Aunque Jeje es ampliamente conocido, según los resultados de la auditoría de BPK RI, el Gobierno de Pangandaran siempre ha ostentado el título de Justo con Excepciones (WDP) durante 3 años consecutivos de 2022 a 2024, lo que tiene un impacto en la condición económica cada vez más débil de la gente de Pangandaran.

Además, anteriormente también había sido denunciado por una serie de problemas, especialmente relacionados con la gobernanza financiera y las políticas de uso de la APBD, que se consideraban poco transparentes.

A este respecto, el político y portavoz del PDIP, Guntur Romli, admitió que no conocía realmente el problema y que volvería a comprobarlo.

«Realmente no sé nada de eso e intentaré comprobarlo nuevamente más tarde», dijo.