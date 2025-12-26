Cada año, Mohamed Salah celebra la Navidad a pesar del debate.

Jacarta – Bintang Liverpool Y Selección egipcia, Mohamed Salahvuelve a estar en el centro de atención pública durante Hari Raya Natal. Como en años anteriores, las subidas de Salah siempre son esperadas con impaciencia y han recibido diversas reacciones de los internautas.

Lea también: Suministro seguro, resulta que esta es la carga máxima de uso de energía eléctrica en Nochebuena



A pesar de su condición de musulmán y de estar a menudo en medio de debates sobre si decir y celebrar la Navidad o no, Salah muestra constantemente la misma actitud. Nuevamente compartió momentos de las celebraciones navideñas a través de su cuenta personal de redes sociales.

Esta vez, Mohamed Salah subió una foto de sus dos hijas, Makkah y Kayan, quienes aparecieron vistiendo un pijama rojo con un estampado típico navideño. Los dos se sentaron relajados en el suelo de la casa con expresiones alegres, frente a un gran árbol de Navidad decorado con adornos rojos, cintas largas y luces decorativas. Matices cálidos y sencillos dominan la fotografía, reflejando un ambiente familiar, cercano y lleno de felicidad.

Lea también: Prabowo visita Luhut en Navidad y analiza los aranceles estadounidenses y el desastre de Sumatra



El imponente árbol de Navidad detrás de Makkah y Kayan está decorado con una gran cinta roja en la parte superior, completa con distintivas decoraciones rojas y verdes. La sala minimalista con cortinas grises y suelos de colores claros acentúa aún más la impresión elegante pero cálida de la celebración.

Lea también: Trump: Feliz Navidad a todos, incluida la escoria radical de izquierda



En su carga, Salah incluyó el hashtag #MerryChristmas, que nuevamente generó pros y contras en la columna de comentarios. Algunos fanáticos elogiaron la tolerancia y la libertad de expresión de Salah, mientras que otros continuaron criticando su elección como musulmán para celebrar la Navidad.

Fuera de los focos de las redes sociales, es seguro que Mohamed Salah no jugará con el Liverpool en el partido de la Premier League contra el Wolverhampton Wanderers, previsto para el sábado 27 de diciembre de 2025.

La ausencia de Salah no se debe a una lesión, sino a que cumple funciones nacionales con la selección egipcia en la Copa Africana de Naciones 2025. La partida de Salah es sin duda una gran pérdida para los Rojos, considerando su papel crucial en la línea de ataque del Liverpool.

Mientras continúa el debate en el ciberespacio, Mohamed Salah parece mantenerse firme en su postura: compartir momentos de unión familiar sin preocuparse demasiado por los pros y los contras que surgen al final de cada año.