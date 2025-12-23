Una pregunta en torno a la Cachorros de Chicago de cara a la temporada 2026 es su pitcheo abridor. Ha sido una temporada baja tranquila en términos de sumar a la rotación. Shota Imanaga aceptó su oferta calificada por un año y $22.025 millones.

En cuanto a desarrollar la rotación, a los Cachorros les vendría bien otro brazo a través de la agencia libre o un canje. Si siguen la ruta comercial, los Los Miami Marlins ofrecen algunas opciones con Sandy Alcántara y Edward Cabrera. Aparte de Tarik Skubal del Tigres de DetroitAlcántara y Cabrera son probablemente las mejores opciones para intentar sacarlas de otro equipo.

La agencia libre ha visto cómo las opciones se reducen lentamente, con Dylan Cease yendo al Azulejos de Toronto y Michael King regresa a los Padres de San Diego. Framber Valdez de la Astros de Houston Es una opción, pero podría resultar demasiado cara. Hay una opción de bajo riesgo y alta recompensa que Chicago tiene en un ex candidato al Cy Young que busca recuperarse en 2026.

Cachorros vinculados al lanzador agente libre Zac Gallen

Un nombre interesante que aún no ha firmado es Diamondbacks de Arizona el derecho Zac Gallen. Está a dos años de ser finalista del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2023. Fue la columna vertebral de la carrera de Arizona hacia la Serie Mundial ese año contra los Rangers de Texas.

Zachary D. Rymer de Informe de blanqueador enumeró ocho agentes libres con una ventaja de compra baja. Gallen estaba en la lista y Rymer lo vinculó con los Cachorros, los Rangers y Dodgers de Los Ángeles.

«Zac Gallen es probablemente el agente libre de compra baja más obvio en el mercado, aunque existe la complicación de cómo venderlo es más difícil de lo que debería ser. Sí, fue finalista del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2023. Sin embargo, dio un paso sustancial hacia atrás en 2024 y simplemente no fue bueno en 2025. Lo más notable es que su tasa de jonrones efectivamente se duplicó cuando fue atacado 31 veces, la mayor cantidad de su carrera», escribió Rymer.

Ok, entonces sus números no eran los de un lanzador que despertaría mucho interés en la agencia libre después de la temporada pasada. En 33 aperturas, tuvo marca de 13-15 con efectividad de 4.83 en 192 entradas con 175 ponches. Su WAR cayó a 1,1, el mínimo de su carrera. Aún así, el jugador de 30 años es alguien que puede entrar y solidificar una rotación con un cambio de escenario.

Los Cachorros deberían buscar comprar barato con Zac Gallen

Las opciones en la agencia libre, aparte de Valdez, en su mayoría se considerarán de bajo riesgo y alta recompensa. En términos de Gallen, lo único que dependerá del tipo de contrato que exigirá. Jim Bowden, de The AthleticRecientemente predijo un contrato de cinco años y 135 millones de dólares para Gallen. Por supuesto, Bowden hizo que Gallen firmara con el Bravos de Atlantapero eso no es comprar barato.

Sin embargo, Rymer lo ve como un candidato a recuperarse en 2026, algo que debería hacerlo intrigante para equipos como los Cachorros después de haber tenido una sólida segunda mitad de la temporada de 2025.

Chicago necesita otro brazo de rotación si quiere competir en la División Central de la Liga Nacional con los prometedores Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee. Un brazo establecido como Gallen, que está en camino de recuperarse la próxima temporada, es alguien a quien podrían apuntar por el precio correcto.