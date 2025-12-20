Cachorros vinculados a cerrador de 90 salvamentos en movimiento para agregar brazo de alto apalancamiento al bullpen

El Cachorros de Chicago entraron a la temporada baja sabiendo que tenían mucho trabajo por hacer, y eso sigue siendo cierto ahora que ya pasamos la mitad de diciembre. Los Cachorros todavía tienen varios de sus propios agentes libres en el mercado abierto, siendo el más notable del grupo el jardinero All-Star Kyle Tucker, y han seguido siendo vinculado a algunos de los nombres más importantes disponibles tanto en la agencia libre como en el mercado comercial.

Como casi todos los demás equipos de la liga, Chicago busca ayuda en su bullpen en la agencia libre. Eso los ha llevado a ex Rayos de la Bahía de Tampa íntimamente Pete Fairbankscon informes que indican que los Cachorros podrían buscar hacer un movimiento para el relevista derecho estrella ya que los jugadores en esta posición continúan saliendo volando del tablero.

Los Cachorros apuntan al lanzador de relevo Pete Fairbanks

A principios de la temporada baja, los Rays sorprendentemente decidieron rechazar la opción de $11 millones en el contrato de Fairbanks, convirtiéndolo en agente libre. En un abrir y cerrar de ojos, Fairbanks se convirtió en uno de los mejores lanzadores de relevo disponibles en una clase bastante profunda, gracias a su capacidad para desempeñar varios roles diferentes de alto apalancamiento.

Durante las últimas tres temporadas, Fairbanks ha sido el cerrador de Tampa Bay después de convertirse en un preparador letal. Fairbanks disfrutó de una sólida campaña en 2025, registrando un récord de 4.5 con efectividad de 2.83, 27 salvamentos y 59 ponches. Eso no impidió que los Rays recurrieran a otras opciones en su bullpen, pero la basura de un equipo es el tesoro de otro.

Fairbanks ha generado bastante interés en el mercado abierto, con varios equipos luchando por su fichaje. Uno de los participantes tardíos en la carrera han sido los Cachorros, quienes, según se informa, han registrado en Fairbanks después de ver a Devin Williams firmar un contrato de tres años y 51 millones de dólares con el Mets de Nueva York antes en la agencia libre.

“Otro nombre que los Cachorros al menos han considerado es Pete Fairbanks, el ex cerrador de los Rays de Tampa Bay”, informaron Patrick Mooney y Sahadev Sharma de The Athletic.

¿Deberían los Cachorros firmar a Pete Fairbanks?

Es posible que Chicago no designe a un verdadero cerrador en su bullpen para comenzar la campaña de 2026, pero eso no debería impedir que el equipo salga y contrate a Fairbanks. Tener muchachos que puedan sacar outs al final de los juegos cuando el resultado está en juego es crucial, y sin importar en qué entrada haya subido al montículo, Fairbanks ha demostrado que puede hacer el trabajo.

La competencia por la firma de Fairbanks va a ser feroz, y eso podría resultar en que los Cachorros se salgan de esta carrera. Sin embargo, dependiendo de cuánto tiempo permanezca Fairbanks en el mercado abierto y de cuántos de sus principales objetivos Chicago pueda traer a la ciudad, eventualmente podría decidir aumentar su búsqueda. Por ahora, no parece tan probable, pero Fairbanks encajaría sólidamente en el bullpen de los Cachorros si deciden hacer una carrera real por él.